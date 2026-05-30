El enorme desgaste de los docentes: los profesores de los institutos de Dénia ya han dejado de cobrar 270.000 euros

El desgaste es enorme. El lunes comienza la cuarta semana de huelga indefinida. Esta huelga no es un brindis al sol. Para nada. Los docentes se están jugando mucho en su defensa de la escuela pública. En los centros educativos han empezado a hacer números. Y las cifras son muy llamativas. Los profesores han perdido mucho dinero. Ellos no utilizan el verbo perder. Prefieren conjugar el verbo "invertir". Un ejemplo de la magnitud de la renuncia: los docentes de los tres institutos de Dénia han dejado ya de cobrar 269.300 euros. Es dinero "invertido" en la huelga y en luchar contra la cerrazón (incluso desgana) de la conselleria de Educación. Es dinero "invertido" en defender la escuela pública y reclamar un esfuerzo claro para reducir las ratios en las aulas, contar con recursos para atender la diversidad y hacer la enseñanza más inclusiva, mejorar centros que se caen a trozos y mejorar también las condiciones laborales de los docentes. Además, los profesores exigen que ese dinero al que han renunciado no caiga en saco roto (el saco roto del Consell) y se invierta en sus institutos y colegios.

Alfons Padilla

Los profesores del IES Maria Ibars han dejado de cobrar en estas tres semanas de huelga 112.540 euros. Los del Historiador Chabàs han perdido 93.120 euros. Y los del Sorts de la Mar han perdido 60.640 euros. El instituto Historiador Chabàs ya detalla a qué debería destinarse el dinero: climatizar las aulas, aumentar la sombra en el patio, crear un aula específica de movimiento, poner papeleras de reciclaje, mejorar el laboratorio o comprar más ordenadores y material de arte.

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Alfons Padilla

Comprar ventiladores

Todos los centros hacen parecidos cálculos. En el colegio público Santa Maria Magdalena del Poble Nou de Benitatxell, precisan que en estas tres semanas se ha descontado a los docentes que han hecho huelga 37.440 euros. Y lanzan que "estaría bien" que con ese dinero la conselleria comprara ventiladores para que los alumnos y maestros no se achicharren en clase.