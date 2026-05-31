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Arde un remolque de restos de poda en un descampado de Xàbia

Los bomberos y la Policía Local han evitado que las llamas se propagasen y pidieran afectar a coches aparcados en este solar que está junto al barrio de Thiviers

El incendio que se ha declarado en un remolque de restos de poda

El incendio que se ha declarado en un remolque de restos de poda / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

El remolque ha ardido como una pira. Llevaba restos de poda. En un momento, las llamas han cogido fuerza. Han llegado rápidamente la Policía Local y los bomberos y han evitado que el fuego se extendiese. El remolque está en un descampado de Xàbia que se utiliza como aparcamiento. El solar se halla junto al núcleo urbano de Thiviers.

La llamas se han acotado y solo han calcinado los restos vegetales del remolque. No se han propagado. El riesgo era que pudieran afectar a vehículos estacionados. En este mismo descampado ya se desató un incendio hace un par de años.

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