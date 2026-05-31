Dénia es turismo de los pies a la azotea: llegan los «rooftop»
Desde el castillo, se atisba la ciudad de tejados y azoteas en la que los nuevos hoteles "boutique" aprovechan sus terrazas y las convierten en bares con bellas vistas
A Dénia se le empieza a subir a la cabeza la moda de los «rooftop». Hay terrazas con los pies en el suelo, las de los restaurantes. Ahora también a las terrazas de las alturas se les saca provecho turístico. El hotel construido donde estuvo el histórico bar Mediterráneo (calle Marqués de Campo) abrió el cielo al negocio hostelero. Ahora un nuevo hotel, éste situado en el chaflán de las calles Fora Mur y Temple de Sant Telm (el edificio fue fábrica de juguetes), se apunta a la fiebre del «rooftop». Surge otra espectacular azotea en una Dénia que es turismo de los pies a la cabeza.
La Dénia de los tejados y azoteas
Desde el adarve del castillo, se ve perfectamente esta nueva terraza a la que se le da uso hostelero. En la Dénia de los tejados y azoteas, se abre paso ese nuevo uso turístico. Antes solo se concebían las terrazas para tender la ropa. Ondeaba la blancura de las sábanas. Ahora los bares (más concepto "chill out") escalan a esa Dénia de perspectiva aérea. El furor de hoteles "boutique" (hay varias aperturas previstas en los próximos años) supone también "transformar" y aprovechar el espacio a cielo abierto.
Basta con tomar un poco de altura para asomarse a las bellas vistas de la ciudad. Otra azotea espectacular, pero ésta de uso solo cultural, es la de la biblioteca municipal Juan Chabás.
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