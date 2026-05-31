Una senderista de 57 años se rompe un tobillo en la senda Fosca del Montgó
El grupo de rescate del Consorcio de Bomberos la ha evacuado en helicóptero
Otro traspié en el Montgó. Una senderista de 57 años ha sufrido esta mañana una posible fractura del tobillo en el Montgó. Estaba realizando la ruta de la senda Fosca, en el término de Dénia, cuando ha dado un mal paso. No podía caminar. Se ha activado de inmediato el rescate. El Consorcio de Bomberos de Alicante ha recibido el aviso a las 10.39 horas. El grupo de rescate ha acudido en el helicóptero.
Los rescatadores han subido a la excursionista al helicóptero y la han llevado al parque de bomberos de Dénia, donde esperaba una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), que la ha trasladado al hospital de Dénia.
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