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Una senderista de 57 años se rompe un tobillo en la senda Fosca del Montgó

El grupo de rescate del Consorcio de Bomberos la ha evacuado en helicóptero

Momento en el que los rescatadores inician la evacuación de la accidentada

Momento en el que los rescatadores inician la evacuación de la accidentada / Consorcio de Bomberos de Alicante

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

Otro traspié en el Montgó. Una senderista de 57 años ha sufrido esta mañana una posible fractura del tobillo en el Montgó. Estaba realizando la ruta de la senda Fosca, en el término de Dénia, cuando ha dado un mal paso. No podía caminar. Se ha activado de inmediato el rescate. El Consorcio de Bomberos de Alicante ha recibido el aviso a las 10.39 horas. El grupo de rescate ha acudido en el helicóptero.

La rescatada, en el helicóptero

La rescatada, en el helicóptero / Consorcio de Bomberos de Alicante

Los rescatadores han subido a la excursionista al helicóptero y la han llevado al parque de bomberos de Dénia, donde esperaba una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), que la ha trasladado al hospital de Dénia.

Los rescatadores han llevado a la accidentada al parque de Dénia, donde esperaba la ambulancia

Los rescatadores han llevado a la accidentada al parque de Dénia, donde esperaba la ambulancia / Consorcio de Bomberos de Alicante

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