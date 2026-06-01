Emerge el segundo animal más grande del mundo en Dénia: comienza la temporada de avistamiento de ballenas

Emerge el segundo animal más grande del mundo. El primero es la ballena azul. El segundo el rorcual, las ballenas que se arriman al cabo de Sant Antoni, en Dénia y Xàbia, en su migración hacia el sur. Y es ahora cuando pasan día sí y día también. En apenas un mes, se han realizado ya 62 avistamientos. Los rorcuales se dejan ver y, de tanto en tanto, sorprenden incluso haciendo espectaculares piruetas.

La campaña de voluntariado para el avistamiento de cetáceos frente a las costas de Dénia, un proyecto organizado por el Ayuntamiento de Dénia y la ONG Eucrante, con la colaboración de la Fundació Baleària, Marina El Portet y Mundo Marino, comenzó la semana pasada.

Alfons Padilla

La vigilancia se realiza desde la estación terrestre ubicada en la Torre del Gerro y se prolongará hasta el mes de agosto. Los organizadores han establecido dos turnos de observación, de cuatro horas cada uno. El primero comienza a las 06.30 horas i el segundo a las 17 horas.

Las personas interesadas en participar como voluntarias pueden inscribirse a través de la web de Eucrante (https://eucrante.org ), donde también encontrarán más información sobre éste y otros proyectos en los que colaborar, como la búsqueda nocturna en las playas de ejemplares de tortuga boba nidificantes, que comienza en el mes de junio.

Una ballena pasa ante la playa del Raset de Dénia / Edmaktub y Servei Ambiental Marí i de Pesca de Dénia

La colaboración del Ayuntamiento de Dénia y Eucrante en este proyecto de observación de cetáceos empezó hace unos años. Si bien es cierto que el Servicio de vigilancia ambiental marino y de pesca del Ayuntamiento de Dénia comenzó hace dos décadas a observar el paso de cetáceos frente a la costa y a recibir notificaciones de los avistamientos de rorcual común por parte de particulares. Datos que ha ido recopilando y trasladando a las administraciones y a universidades y que han motivado la realización de diversos proyectos de investigación.

Una ballena y, al fondo, el perfil de Dénia y el castillo / Edmaktub y Servei Ambiental Marí i de Pesca de Dénia

Todos los registros obtenidos a través de este proyecto de voluntariado, así como los que se consiguen a través de vecinos de la zona, pescadores, buceadores, navegantes, etcétera, se enviarán en un informe final a las autoridades con competencia en esta materia, el MITECO y Generalitat Valenciana. Por el momento, en lo que llevamos de 2026 se han avistado un total de 62 rorcuales; la mayoría durante las últimas dos semanas.

Particulares: qué hacer en caso de avistamiento

Si el avistamiento se produce a bordo de una embarcación, está regulado por el Real Decreto 1727/2007, que establece el protocolo a seguir en caso de encontrar cetáceos durante la navegación.

Noticias relacionadas

Aquellos que realizan particulares desde tierra pueden notificarse por Whatsapp al número 616 947 579, adjuntando fotos y/o vídeos del animal e indicando fecha, hora y lugar del avistamiento, así como el rumbo que siguen y el número aproximado de ejemplares.