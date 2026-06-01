Todo listo para que se examinen de la PAU 311 alumnos de Dénia, Ondara y Pego
Los pupitres ya están colocados en el CdT dianense para las pruebas de acceso a la universidad
Todo listo. Los alumnos apuran las horas de hincar los codos. Horas de repaso. Las pruebas de acceso a la universidad (PAU) comienzan mañana. El departamento de Educación de Dénia, junto a las brigadas de Obras y Servicios y de Parques y Jardines y con la colaboración del profesorado y alumnado de los Ciclos de Calificación Profesional de Creama de la Marina Alta, lo ha preparado todo para que este martes, miércoles y jueves se examinen 311 estudiantes.
Los exámenes son en el CdT de Dénia. Los pupitres ya están alineados. Los alumnos que se examinan son de los institutos dianenses Historiador Chabàs, Sorts de la Mar y Maria Ibars, del Xebic de Ondara y del Enric Valor de Pego.
Ha aumentado el número de jóvenes que se enfrentan a la PAU en esta sede del CdT de Dénia. El año pasado fueron 273 alumnos.
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