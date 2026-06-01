Todo listo para que se examinen de la PAU 311 alumnos de Dénia, Ondara y Pego

Todo listo. Los alumnos apuran las horas de hincar los codos. Horas de repaso. Las pruebas de acceso a la universidad (PAU) comienzan mañana. El departamento de Educación de Dénia, junto a las brigadas de Obras y Servicios y de Parques y Jardines y con la colaboración del profesorado y alumnado de los Ciclos de Calificación Profesional de Creama de la Marina Alta, lo ha preparado todo para que este martes, miércoles y jueves se examinen 311 estudiantes.

Otra de las aulas habilitada / Levante-EMV

Los exámenes son en el CdT de Dénia. Los pupitres ya están alineados. Los alumnos que se examinan son de los institutos dianenses Historiador Chabàs, Sorts de la Mar y Maria Ibars, del Xebic de Ondara y del Enric Valor de Pego.

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Ha aumentado el número de jóvenes que se enfrentan a la PAU en esta sede del CdT de Dénia. El año pasado fueron 273 alumnos.