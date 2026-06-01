Urge consolidar las teselas del mosaico de Gastón Castelló en Calp

El diagnóstico, lo primero. Calp tiene un tesoro: el mosaico del artista alicantino Gastón Castelló. En realidad, Calp guarda muchos tesoros arqueológicos y patrimoniales. Los mosaicos del yacimiento romano de Banys de la Reina son extraordinarios. El de Gastón Castelló, situado en la fachada de la oficina de Turismo, en la plaza del Mosquit, ha cumplido 60 años. Y ahora el ayuntamiento llevará a cabo su restauración integral. Pero lo primero era inspeccionarlo a fondo.

La restauradora de patrimonio histórico-artístico Carolina Mai presentó hace unos días en el Saló Blau de la Casa de Cultura las conclusiones del estudio de daños realizado sobre el mosaico, un acto en el que también participaron el concejal de Cultura y Patrimonio, Guillermo Sendra, y la arqueóloga municipal, Alicia Luján. La experta expuso las patologías detectadas en la obra y las medidas técnicas que deberán aplicarse para su consolidación y restauración.

El informe supone un hito en la conservación de esta pieza artística, ya que es la primera vez en sus cerca de 60 años de historia que se lleva a cabo un análisis profundo y especializado de su estado. El diagnóstico revela la necesidad de actuar con urgencia para consolidar las teselas, frenar el deterioro progresivo del conjunto y garantizar su conservación a largo plazo.

Tras conocer las conclusiones del estudio, el Ayuntamiento de Calp iniciará la licitación de los trabajos necesarios para acometer la restauración del mosaico, una intervención que permitirá recuperar uno de los elementos patrimoniales más representativos del municipio y preservar el legado artístico de Gastón Castelló.

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El artista creó una preciosa alegoría. Calp, un pueblo idílico de pescadores. El Penyal d'Ifac imprime fuerza a la escena. Las teselas han perdido brillo. Están muy apagadas. El estilo evoca el clasicismo grecorromano. Las figuras, las tres de perfil, dirigen la mirada al mismo horizonte.