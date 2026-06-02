Demolición en el Tossal de l'Asprar: la piqueta ya transforma la costa de los secretos aristocráticos de Benissa

Piqueta implacable. El Ayuntamiento de Benissa ha dado licencia de demolición (la oposición de Reiniciem, Compromís y Cibe ha anunciado que recurrirá este permiso y el otro concedido, el de segregación) y la promotora se ha puesto a toda prisa manos a la obra. Las antiguas construcciones de esta franja litoral de 55.000 metros cuadrados del Tossal de l'Asprar han desaparecido en un decir amén. Borradas del mapa. La piqueta despeja suelo para el proyecto del hotel y las nueve villas de lujo. Los secretos de esta costa de ecos legendarios, convertidos en escombros.

La terraza y la torreta que se asomaban al mar en la antigua vivienda de la linajuda familia británica / A. P. F.

Desde el acantilado, se observa el cambio. Ha desaparecido la torreta almenada que reforzaba el misterio. La linajuda familia británica que construyó esta casa emboscada en una pinada (privacidad a salvo) se asomaba en esta terraza al horizonte marino. Un privilegio. Y bajaban por una senda directamente a una recoleta y solitaria cala.

La piqueta, implacable, ha borrado ya el antiguo chalé del Tossal de l'Asprar / A. P. F.

El celo por la intimidad de la aristocrática familia mantuvo este litoral a salvo del negocio urbanístico. Hasta ahora. La demolición se ha llevado los secretos del chalé. Ha quebrado su atmósfera mítica. Los vecinos de Benissa imaginaban que incluso había pasado por allí la reina Isabel II. El apellido Patmore tiene también resonancias literarias. Conventry Patmore fue uno de los grandes poetas británicos del siglo XIX.

Los trabajos de demolición se llevan a cabo en el montículo litoral del Tossal de l'Asprar / A. P. F.

Despejar suelo

De las antiguas construcciones ya no queda nada. El flemático acento "british" permanecerá muy difuminado, apenas reconocible, en el nombre del hotel y las villas de lujo. El proyecto "Patmore" se abre paso. Despeja suelo.

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Las obras se desarrollan en lo alto de este montículo litoral, el Tossal de l'Asprar, y se ven desde lejos. La piqueta, implacable. El nuevo urbanismo de lujo se lleva por delante historias con ribetes legendarios.