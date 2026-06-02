Dénia saca los pisos turísticos de sus barrios y de Jesús Pobre: no se renovarán las 295 licencias actuales cuando caduquen

Dos Dénias: la de los barrios y residencial y la turística de las playas. La ciudad ha tenido en cuenta esa doble personalidad en la nueva ordenanza que regula las viviendas de alquiler turístico. En la Dénia de los barrios se vetan los pisos vacacionales. Las 295 licencias actuales empezarán a caducar en 2029. El ayuntamiento no las renovará. Estas zonas (pintadas de amarillo en el plano) se liberan de las molestias del bullicioso turismo de paso y también se quedan al margen de un fenómeno, el de las viviendas vacacionales, que ha tensionado el mercado inmobiliario y ha contribuido a que los precios del alquiler estén por las nubes y empujen a los jóvenes y las familias a buscarse la vida en otros pueblos.

En el mapa se ve claro, la Dénia de los barrios, la del día a día, es para vivir. Queda liberada del alquiler turístico. También se incluye el núcleo de Jesús Pobre. "En estos barrios que nunca han sido turísticos, se preserva el modelo de vida de siempre", ha explicado la concejala de Territorio, Maria Josep Ripoll. Barrios como les Roques, Saladar, Patricio Ferrándiz, el Grup de Mariners, las plazas París, Arxiduc Carles o Valga'm Déu o las calles del centro histórico Loreto, Major, Pare Pere o Sant Josep tenderán a viviendas turística cero. Es la Dénia netamente residencial.

Los barrios residenciales se liberan de pisos turísticos / A. P. F.

Mientras, en la zona pintada de verde de Marqués de Campo, calles Colón y la Mar, la explanada Cervantes y Raset, el puerto y parte de Baix la Mar sí se permitirán los pisos vacacionales. Pero ya se ha llegado al tope. No se darán nuevas licencias. Cuando caduquen, podrán cubrirse esas vacantes. En estas calles hay un uso combinado residencial, de despachos y oficinas y de pisos turísticos.

El caso de Baix la Mar es curioso: la mitad de barrio entra en esa fórmula de renovar los permisos que expiren y la otra mitad queda fuera del alquiler turístico y se irá quitando de encima las viviendas vacacionales ahora existentes.

Y en el casco urbano hay una tercera zona, ésta pintada de azul. Es la de la playa del Raset y la parte de la avenida Miquel Hernández hasta el Camí del Llavador y el inicio de la carretera de les Marines (área de Puerto Romano). Ya no es un barrio de carácter residencial, sino de propietarios de segunda residencia y con vocación más turística. Ahí se podrán otorgar 217 licencias más de alquiler turístico.

La concejala de Territorio, Maria Josep Ripoll, ha presentado hoy la ordenanza que regula las viviendas turísticas / A. P. F.

La regulación permitirá, a partir de 2029, bajar de las 639 viviendas de alquiler turístico que ahora hay en el casco urbano (unas 5.000 en todo el término municipal) a 344. La concejala ha insistido en que esta propuesta blinda los barrios residenciales y contribuirá a que no pierdan su modo de vida. También ayudará a que se contengan en estas calles los precios del alquiler de larga duración. No habrá competencia con el alquiler vacacional.

Sin restricciones en les Rotes, el Montgó, les Marines o la Xara

Pero, claro, esta regulación, que se aprobará el viernes en pleno y saldrá a exposición pública, es solo para el casco urbano. La otra Dénia, la del litoral de les Marines y les Rotes y el Montgó queda fuera. No hay ningún veto a los pisos turísticos. El núcleo de la Xara, donde hasta ahora no ha habido presión de alquiler vacacional, también queda al margen. Y tampoco se regula ese gran barrio que ha crecido hacía el Montgó (partida Sorts de la Mar y Camí de Sant Joan y Camí dels Lladres). No hay limitaciones al alquiler vacacional.

La concejala ha apuntado que no se puede olvidar que Dénia vive del turismo y que les Marines, les Rotes o el Montgó no son zonas tradicionales de vivir todo el año. Ha precisado, no obstante, que la ordenanza es flexible y que si se detecta que, al eliminar el alquiler vacacional en los barrios residenciales, se tensionan otras zonas, se actuará y se regulará.

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También ha señalado que ahora hay en Dénia unas 5.000 viviendas de alquiler vacacional. Ha recordado que el modelo turístico tradicional ha sido el residencial. Hasta no hace tanto lo habitual es que las familias que querían pasar sus vacaciones en la ciudad alquilaran al menos para una quincena. Eso ha cambiado. El turismo es ahora más de paso. Ha insistido la concejal en que ahora lo más urgente era preservar las vida de los barrios y frenar eso que ya estaba ocurriendo de que el fenómeno de los pisos turísticos cambiara el ritmo diario de las calles donde residen las familias trabajadoras.