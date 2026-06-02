Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaAcampada docentesFestival de Les ArtsViolación menores CanalsEl tiempoLeticia Romero
instagramlinkedin

El embrujo de la música en Teulada: de Manuel de Falla a "Pepita Greus" en un gran día de "germanor" musical

Las calles se convirtieron en un vibrante escenario al aire libre y el municipio demostró su enorme pasión por la música

Las plazas y las calles de Teulada vibraron con la música

Las plazas y las calles de Teulada vibraron con la música / V. Bolufer

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Teresa Andreu

Teulada

Música cercana. Música de pueblo. Manuel de Falla y su fascinante "amor brujo". Y "Pepita Greus", el gran e inmortal pasodoble de Pascual Pérez Choví. Teulada vibró este domingo. Vivió el embrujo de la música. Una novedad de esta quinta edición del Día de la Música fue el pasaporte que se sellaba al acudir a las actuaciones que se sucedían por todo el pueblo. Ese pasaporte era un salvoconducto a la música de pueblo y que hace pueblo. Teulada es "germanor" musical.

Sí, Teulada se convirtió el domingo en un gran escenario al aire libre. Las calles sonaron de maravilla. Participaron todos: la Agrupació Musical Cultural de Teulada (banda tocada por la fortuna, la de la lotería de la pasada Navidad, y la fortuna de contar con un plantel de músicos excelente), el Conservatorio Profesional de Música Mestre Berenguer, la Coral Teuladina, el Cor La Senieta de Moraira, el Cant Jove, el Grup de Danses Font Santa Teulada y la Colla El Falçó.

Tradición, música y &quot;germanor&quot; en una gran jornada en Teulada

Tradición, música y "germanor" en una gran jornada en Teulada / V. Bolufer

Teulada respira música. Y las dos efemérides que se conmemoraban sonaban de maravilla. El Día de la Música fue un homenaje a Manuel de Falla, el autor del "Amor Brujo". Se cumple el 150 aniversario de su nacimiento. En Teulada ese homenaje lo han bautizado con mucha originalidad: "Manuel de Falla, incombustible".

La jornada fue de ir de aquí para allá. Casi de cerrar los ojos y dejarse llevar por la música. Pero había que recuperar fuerzas. La Comissió de Festes de Teulada 2027 preparó el almuerzo y ofreció una comida de menús populares.

El embrujo de la música en Teulada

El embrujo de la música en Teulada / V. Bolufer

Las calles de Teulada (excepcional casco histórico de traza gótica) son pura melodía. Y el municipio está coronado por un auditorio que es cima cultural de la Marina Alta. Allí comenzó el Día de la Música. Y otro homenaje. Este a Pepe Ciudad, apasionado de la música y organista al que se recuerda con enorme admiración y cariño.

La mejor música coral en el pórtico de la iglesia de Santa Caterina

La mejor música coral en el pórtico de la iglesia de Santa Caterina / V. Bolufer

Interpretación conjunta de "Pepita Greus"

Música aquí y allá. ¡Qué gran día! La jornada terminó con una actuación conjunta en la Plaça de la Constitució. Todas las agrupaciones y corales interpretaron el pasodoble "Pepita Greus". Ahora se cumplen cien años de su composición. Y ahí, en esos acordes compartidos, surgió con fuerza el orgullo del pueblo, el embrujo de la música, la "germanor" de la cultura.

Noticias relacionadas

El pasaporte tiene premio. Quienes lo completaron participaran en el sorteo de dos entradas para la ópera de Mozart "La Flauta Mágica" y el musical "Sonrisas y Lágrimas". Se representarán en el auditorio. Que no pare la música.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un policía nacional fuera de servicio reduce en Dénia a un maltratador septuagenario que le estaba dando una paliza a su esposa
  2. Una promotora construirá cinco modernos chalés en la costa de Dénia de impronta victoriana
  3. La Granadella de Xàbia, a las 10 de la mañana: ¡Éramos pocos y se adelantó el verano!
  4. Muere en Xàbia una mujer de 76 años al quedar atrapada con su silla de ruedas en el elevador de su chalé
  5. La empresa de Xàbia Asevi abrirá factoría en el polígono de Pego
  6. Rescatan a un padre y a sus tres hijos: quedaron atrapados en su coche en una calle inundada en Xàbia
  7. Una paliza en Gata de Gorgos se salda con un año de cárcel al descartarse que la víctima muriera por los golpes
  8. La luz de al-Azraq: fascinante crepúsculo y gran 'diada commemorativa' en la Vall de Gallinera de los 750 años de la muerte de 'El Blau

El embrujo de la música en Teulada: de Manuel de Falla a "Pepita Greus" en un gran día de "germanor" musical

El embrujo de la música en Teulada: de Manuel de Falla a "Pepita Greus" en un gran día de "germanor" musical

Soler Blasco, al natural: la Fundació Cirne descubre dibujos, esbozos y una autobiografía inédita del artista que fue alcalde de Xàbia

Soler Blasco, al natural: la Fundació Cirne descubre dibujos, esbozos y una autobiografía inédita del artista que fue alcalde de Xàbia

Todo listo para que se examinen de la PAU 311 alumnos de Dénia, Ondara y Pego

Todo listo para que se examinen de la PAU 311 alumnos de Dénia, Ondara y Pego

Emerge el segundo animal más grande del mundo en Dénia: comienza la temporada de avistamiento de ballenas

Emerge el segundo animal más grande del mundo en Dénia: comienza la temporada de avistamiento de ballenas

Urge consolidar las teselas del mosaico de Gastón Castelló en Calp

Urge consolidar las teselas del mosaico de Gastón Castelló en Calp

Residuos y estrépito: el rastro de un domingo de avalancha de bañistas en la cala de la Barraca de Xàbia

Residuos y estrépito: el rastro de un domingo de avalancha de bañistas en la cala de la Barraca de Xàbia

Arde un remolque de restos de poda en un descampado de Xàbia

Arde un remolque de restos de poda en un descampado de Xàbia

Una senderista de 57 años se rompe un tobillo en la senda Fosca del Montgó

Una senderista de 57 años se rompe un tobillo en la senda Fosca del Montgó
Tracking Pixel Contents