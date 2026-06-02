El embrujo de la música en Teulada: de Manuel de Falla a "Pepita Greus" en un gran día de "germanor" musical

Música cercana. Música de pueblo. Manuel de Falla y su fascinante "amor brujo". Y "Pepita Greus", el gran e inmortal pasodoble de Pascual Pérez Choví. Teulada vibró este domingo. Vivió el embrujo de la música. Una novedad de esta quinta edición del Día de la Música fue el pasaporte que se sellaba al acudir a las actuaciones que se sucedían por todo el pueblo. Ese pasaporte era un salvoconducto a la música de pueblo y que hace pueblo. Teulada es "germanor" musical.

Sí, Teulada se convirtió el domingo en un gran escenario al aire libre. Las calles sonaron de maravilla. Participaron todos: la Agrupació Musical Cultural de Teulada (banda tocada por la fortuna, la de la lotería de la pasada Navidad, y la fortuna de contar con un plantel de músicos excelente), el Conservatorio Profesional de Música Mestre Berenguer, la Coral Teuladina, el Cor La Senieta de Moraira, el Cant Jove, el Grup de Danses Font Santa Teulada y la Colla El Falçó.

Tradición, música y "germanor" en una gran jornada en Teulada / V. Bolufer

Teulada respira música. Y las dos efemérides que se conmemoraban sonaban de maravilla. El Día de la Música fue un homenaje a Manuel de Falla, el autor del "Amor Brujo". Se cumple el 150 aniversario de su nacimiento. En Teulada ese homenaje lo han bautizado con mucha originalidad: "Manuel de Falla, incombustible".

La jornada fue de ir de aquí para allá. Casi de cerrar los ojos y dejarse llevar por la música. Pero había que recuperar fuerzas. La Comissió de Festes de Teulada 2027 preparó el almuerzo y ofreció una comida de menús populares.

El embrujo de la música en Teulada / V. Bolufer

Las calles de Teulada (excepcional casco histórico de traza gótica) son pura melodía. Y el municipio está coronado por un auditorio que es cima cultural de la Marina Alta. Allí comenzó el Día de la Música. Y otro homenaje. Este a Pepe Ciudad, apasionado de la música y organista al que se recuerda con enorme admiración y cariño.

La mejor música coral en el pórtico de la iglesia de Santa Caterina / V. Bolufer

Interpretación conjunta de "Pepita Greus"

Música aquí y allá. ¡Qué gran día! La jornada terminó con una actuación conjunta en la Plaça de la Constitució. Todas las agrupaciones y corales interpretaron el pasodoble "Pepita Greus". Ahora se cumplen cien años de su composición. Y ahí, en esos acordes compartidos, surgió con fuerza el orgullo del pueblo, el embrujo de la música, la "germanor" de la cultura.

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El pasaporte tiene premio. Quienes lo completaron participaran en el sorteo de dos entradas para la ópera de Mozart "La Flauta Mágica" y el musical "Sonrisas y Lágrimas". Se representarán en el auditorio. Que no pare la música.