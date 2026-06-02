Una niña de 12 años, un menor de 15 y un octogenario, entre los 24 migrantes de la patera que ha llegado a la playa de la Fossa de Calp
Desde la embarcación han pedido ayuda por teléfono al sufrir una avería y quedar a la deriva, pero luego han podido arrancar el motor y llegar a tierra
Una patera con 24 personas migrantes a bordo, entre ellas una niña de 12 años, un menor de 15 y un hombre octogenario, ha llegado a las ocho y media de la mañana a la playa de la Fossa en Calp.
Los migrantes han sido trasladados inicialmente a dependencias de la Guardia Civil y posteriormente han sido atendidos por Cruz Roja en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en el puerto de Alicante.
Aunque aparentemente todos presentan un buen estado de salud, el hombre de entre 75 y 80 años ha sido trasladado por Cruz Roja al Hospital Doctor Balmis. Una vez concluida la asistencia de Cruz Roja, la Policía Nacional se hace cargo de los migrantes.
Horas antes de la llegada de la patera a Calp, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han recibido un aviso relativo a una embarcación precaria que podría tener el motor averiado y estaba a la deriva a más de veinte millas de Benidorm. El Centro de Coordinación de Salvamento de València ha movilizado a la Salvamar Leo y ha activado el avión Sasemar 308.
Avería en el motor
Desde este organismo han indicado a Europa Press que se han realizado búsquedas entre Calp y La Vila Joiosa, aunque finalmente se ha confirmado que la patera ha llegado por sus propios medios a la playa del municipio calpino, ya que al parecer pudieron reparar la avería del motor fueraborda.
Las llamadas de emergencia pidiendo ayuda han sido realizadas desde la propia patera por alguna de las personas migrantes, todas de Argelia y todas varones excepto la niña de 12 años.
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