Pedagogía frente a demagogia: el CEIP Mediterrània de Xàbia idea un proyecto educativo para acercar a las familias la realidad y carencias de la escuela pública

El profesorado del CEIP Mediterrània de Xàbia ha puesto en marcha una ingeniosa iniciativa para dar a conocer a las familias algunas de las situaciones que viven diariamente los centros públicos y que, a menudo, pasan desapercibidas para buena parte de la ciudadanía.

La propuesta arranca con un proyecto de investigación sobre las altas temperaturas registradas en las aulas. Durante los próximos días, el alumnado medirá y analizará la temperatura de las clases, estudiará por qué hace tanto calor, cómo afecta al bienestar y al aprendizaje y reflexionará sobre posibles soluciones. Además, las familias recibirán información diaria sobre las temperaturas registradas a las 12.00 horas para que puedan conocer las condiciones en las que sus hijos e hijas desarrollan la jornada escolar.

En un momento en el que el debate público sobre la educación corre el riesgo de simplificarse, la mejor respuesta es precisamente más educación. Así, la escuela pública rebate a quienes les acusan de utilizar al alumnado para sus reivindicaciones con justamente lo contrario: convirtiendo las reivindicaciones del colectivo docente en una oportunidad de aprendizaje para educar, utilizando herramientas propias de la escuela y que tan bien conocen como son la observación, la investigación, el análisis de datos y el pensamiento crítico.

Las temperaturas medidas hoy y que confirman que están muy por encima de lo que marca la normativa / Levante-EMV

La campaña continuará durante los próximos días con el envío de diferentes informaciones a las familias sobre aspectos poco conocidos del funcionamiento cotidiano de los centros educativos y cómo muchas veces son el AMPA, los propios docentes con recursos personales o las donaciones de las familias las que permiten tener mejores condiciones, viajes, material de aula o espacios educativos para el juego.

Con esta iniciativa, el profesorado del CEIP Mediterrània busca abrir una reflexión dentro de la comunidad educativa sobre las necesidades reales de la escuela pública y visibilizar aspectos que afectan directamente a la calidad educativa y que son el germen de la huelga docente que se está prolongando ya tres semanas.

Defender la educación pública de calidad

El objetivo es que las familias puedan conocer de primera mano la realidad de los centros y comprender que esta huelga no es solo por sus salarios -como se está intentando hacer creer de forma interesada- sino que muchas de las reivindicaciones están relacionadas con los recursos, las infraestructuras y las condiciones necesarias para garantizar una educación pública de calidad.

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Otro flanco informativo será hacer llegar a las familias su versión de cómo han vivido esta huelga sin precedentes: desde el coste económico que les ha supuesto a los esfuerzos organizativos.