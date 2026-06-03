Más y más atunes: el espectáculo de descargar los enormes túnidos en el puerto de Xàbia

El atún le da la vida al puerto de Xàbia. Estas semanas son de actividad frenética. Y hoy ha sido uno de esos días en los que se descargan sin parar más y más atunes rojos. Impresionan. Los más grandes superan los 300 kilos. Estos los han atrapado con el arte del palangre. Embarcaciones como las de Balfegó (l'Ametlla de Mar, Tarragona), atracadas hoy también en el puerto, utilizan otra técnica. Arrastran dentro de jaulas los atunes vivos hasta sus instalaciones marinas. Los túnidos, especie recuperadísima en el Mediterráneo, abundan ahora en el Canal d'Eivissa (el paso entre la Península, en concreto la Marina Alta, y las Balears). El puerto de Xàbia es estratégico. Reúne a gran parte de la flota que faena estas semanas en estas aguas riquísimas en atunes. El puerto, históricamente puerto refugio y pesquero, es ahora cosmopolita. Y vive días de no parar.

Alfons Padilla

Embarcaciones de Sète (Francia) y de Cetara (Italia) han descargado esta mañana decenas de atunes. Las grúas los elevan. Un espectáculo. Los atunes "vuelan". Los pescadores los introducen en los tráileres de la empresa de Cartagena Ricardo Fuentes, líder en el sector del atún. Exporta atún a medio mundo.

Hay embarcaciones que tienen dos grúas y que descargan los atunes de dos en dos. Cada pesquero atrapa de media unos 25 ejemplares. Pesan entre 150 y 300 kilos. Son enormes. Algunos sobrepasan los 300 kilos. Y del atún se aprovecha todo, hasta la raspa.

Actividad frenética en el puerto de Xàbia: las imágenes de la descarga de los atunes / A. P. F.

Un puerto cosmpolita

En el puerto de Xàbia, se habla estos días catalán, italiano y francés. Es el puerto de los acentos. Hay camaradería. El Mediterráneo es para los pescadores una patria común. No importa qué idioma se hable. Todos se entienden a la perfección. No extraña que muchos curiosos se arrimen a contemplar la descarga del atún. Este frenesí ejerce un poderoso magnetismo. Este puerto tiene alma pesquera.

Se ven escenas de lo más curiosas. Un experto japonés en calidad de atunes toma una muestra para analizar la frescura y la calidad de la "carne" del ejemplar. Los atunes más frescos son los más cotizados, los que se destinarán al sushi y recetas de pescado crudo. Pero no se desperdicia nada. Los salazones de atún también son un bocado finísimo.

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El atún tiene historia en la Marina Alta. Hay vestigios arqueológicos de las almadrabas romanas. De hecho, el topónimo "Almadrava" se mantiene en las playas (la de Dénia, por ejemplo) donde se capturaban antiguamente los atunes.