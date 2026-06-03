Por todo lo bueno: brindis en Dénia por el vino, el paisaje, la viña, la amistad, el Montgó y la chispa de la filosofía
Els Magazinos vive otra estimulante y dionisiaca feria de "Terra de Moscatel": los asistentes disfrutaron de los vinos de les Freses y el buenísimo almuerzo de A la Fresca y descubrieron la lúcida ebriedad del escritor húngaro Béla Hamvas
Primer trago y ya Epicuro, el filósofo de los placeres reposados, empieza a susurrar reflexiones al oído de todos los asistentes. El vino es locuacidad. Y filosofía achispada. "¡El vino es paisaje!", exclama alguien. "¡El vino es amistad!", dice otro. "¡Y es salud!", y éste levanta la copa y propone un brindis. "¡También felicidad", añade otro. "¡Y poesía!". Por supuesto, el vino es poesía. Pero antes de enfrascarse en la chispeante conversación conviene escuchar. Esta feria de "Terra Moscatell" llega a su quinta edición. Els Magazinos, el mercado gastronómico y cultural de Dénia, defiende eso de "al pan, pan y al vino, vino". Defiende el producto.
Y hay que empezar por la historia. Pero no con lección de historia, que eso suena sesudo. Javier Calvo, doctor en Historia y ducho en contar sin perorar y sin aburrir (un gran divulgador, vamos), recuerda que ya se hacía vino en el poblado ibérico de l'Alt de Benimaquia, en el Montgó, en el siglo VII a. C. Es extraordinario. La Marina Alta, cuna histórica del vino.
El vino abre el apetito. Mara Bañó, de la bodega les Freses y coordinadora de "Terra Moscatell", elige tres vinos. Dos son solares, de color ambarino: el Àmfora (maravilloso matiz mineral) y Les Freses (cítrico y con toques de hinojo, jengibre y pimienta blanca). El tercero es tinto y muy aromático, el Cupertino. Son vinos también bellísimos. Mirados al trasluz, revelan iridiscencias de mar y viña y tonos de tierra y de rojo atardecer. Y le van de maravilla al buenísimo almuerzo elaborado por Diana Cervera (A la Fresca). La ensaladilla ahumada de pulpo de Dénia combina con la levedad salina de Àmfora. A los boquerones en vinagre con papas, les Freses les aporta un punto cítrico, acertadísimo. Y la coca de "blanc i negre" (embutidos artesanos de Ca Curro, de Gata de Gorgos) con ensalada cítrica de rúcula, un plato más contundente, pide un vino de "giró" con suaves notas de frutos rojos.
Beber, comer, disfrutar y escuchar. Y filosofar. El vino desata la lengua. Primero, palique, es decir, charla ligera. Luego, trascendencia. "La filosofía del vino". Ese es el libro del escritor húngaro Béla Hamvas. Habla maravillas de este librito la neuropsicóloga Georgia Ribes Zankl. La ebriedad, pero ebriedad sin pasarse, sin llegar a la cogorza, lleva a la vida iluminada. Esta ingravidez no es inconsciencia, sino conciencia más plena. Del ahora, del instante, de la fugacidad.
Primer trago de vino y Epicuro, hedonista incorregible, te susurra al oído. Almuerzo dionisiaco con vinos de les Freses y exquisiteces preparadas por Diana Cervera. Ahora es Béla Hamvas quien te tutea y te habla de la poética y la filosofía del vino. Otro brindis. Y es por todo lo bueno: por los vinos de la Marina Alta, excelentes, por el Montgó y el yacimiento de l'Alt de Benimaquia, por el paisaje y la viña, por la amistad y por estas ferias de Els Magazinos que obran, hoy a sorbos y otros días descubriendo la sabrosísima despensa de la comarca, ese milagro llamado felicidad. Y la felicidad merece el brindis supremo. Tintinear de copas. Alegría. Epicuro y Hamvas también brindan.
Y esta feria da cancha a los vinos de aquí, de la Marina. Están los productores de Coster d'en Sala (Xàbia), de Finca Mont Roig (Pedreguer), de Joan de la Casa (Benissa), de Caseta Vinamar (Gata de Gorgos), de les Freses (Jesús Pobre) y el distribuidor de EnoValencia.
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