Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaAcampada profesores ValènciaPrecio vivienda ValènciaEducación notasPAU Comunitat ValencianaConciertos ValènciaFestival de Les Arts
instagramlinkedin

Calp renueva el punto de información turística de la playa y lo traslada a la calle Alemania

Esta iniciativa permite reforzar la atención turística durante la temporada estival, ofrecer información personalizada sobre la oferta complementaria del destino y mantener un contacto directo con los visitantes

Calp es hospitalidad: refuerza la atención a los visitantes

Calp es hospitalidad: refuerza la atención a los visitantes / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Teresa Andreu

Calp

Como cada verano, desde el 1 de junio, Calp refuerza la atención al visitante con dos puntos de información turística situados a pie de playa, que complementan el servicio prestado por las oficinas de turismo del municipio.

Como principal novedad, este año el punto de información de la playa del Arenal-Bol se traslada de la plaza Colón a la calle Alemania con el objetivo de mejorar la atención a los usuarios y optimizar su accesibilidad.

Además, la antigua caseta ha sido sustituida por un nuevo módulo de 15 metros cuadrados, construido con materiales de aislamiento térmico para garantizar una mayor comodidad tanto para los usuarios como para el personal. Las nuevas instalaciones cuentan con dos aseos, uno de ellos adaptado para personas con movilidad reducida, y dos mostradores de atención al público, incluyendo uno accesible.

Calp lleva la atención a pie de playa

Calp lleva la atención a pie de playa / Levante-EMV

Los puntos de información turística de las playas permanecerán abiertos de lunes a sábado, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas. Ambos se encuentran ubicados en los paseos marítimos, junto a las playas, una localización estratégica que tradicionalmente ha registrado una excelente acogida entre los visitantes.

La hospitalidad, seña de Calp

Esta iniciativa permite reforzar la atención turística durante la temporada estival, ofrecer información personalizada sobre la oferta complementaria del destino y mantener un contacto directo con los visitantes.

Noticias relacionadas

Estos puntos se suman a las oficinas Tourist Info que permanecen abiertas durante todo el año: la Tourist Info Centro, situada en la plaza del Mosquit, en pleno casco antiguo, y la Tourist Info Peñón, ubicada frente a las Salinas. Ambas tienen como principal función facilitar información turística actualizada, orientar a los visitantes y dar a conocer la amplia oferta cultural, patrimonial, gastronómica y de ocio de Calp.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Emerge el segundo animal más grande del mundo en Dénia: comienza la temporada de avistamiento de ballenas
  2. La Granadella de Xàbia, a las 10 de la mañana: ¡Éramos pocos y se adelantó el verano!
  3. Renace el Tosalet: Xàbia recuperará su gran club social inaugurado en 1967
  4. Muere en Xàbia una mujer de 76 años al quedar atrapada con su silla de ruedas en el elevador de su chalé
  5. La empresa de Xàbia Asevi abrirá factoría en el polígono de Pego
  6. Rescatan a un padre y a sus tres hijos: quedaron atrapados en su coche en una calle inundada en Xàbia
  7. Una paliza en Gata de Gorgos se salda con un año de cárcel al descartarse que la víctima muriera por los golpes
  8. La luz de al-Azraq: fascinante crepúsculo y gran 'diada commemorativa' en la Vall de Gallinera de los 750 años de la muerte de 'El Blau

Calp renueva el punto de información turística de la playa y lo traslada a la calle Alemania

Calp renueva el punto de información turística de la playa y lo traslada a la calle Alemania

Por todo lo bueno: brindis en Dénia por el vino, el paisaje, la viña, la amistad, el Montgó y la chispa de la filosofía

Por todo lo bueno: brindis en Dénia por el vino, el paisaje, la viña, la amistad, el Montgó y la chispa de la filosofía

Una niña de 12 años, un menor de 15 y un octogenario, entre los 24 migrantes de la patera que ha llegado a la playa de la Fossa de Calp

Una niña de 12 años, un menor de 15 y un octogenario, entre los 24 migrantes de la patera que ha llegado a la playa de la Fossa de Calp

Pedagogía frente a demagogia: el CEIP Mediterrània de Xàbia idea un proyecto educativo para acercar a las familias la realidad y carencias de la escuela pública

Pedagogía frente a demagogia: el CEIP Mediterrània de Xàbia idea un proyecto educativo para acercar a las familias la realidad y carencias de la escuela pública

Dénia saca los pisos turísticos de sus barrios y de Jesús Pobre: no se renovarán las 295 licencias actuales cuando caduquen

Dénia saca los pisos turísticos de sus barrios y de Jesús Pobre: no se renovarán las 295 licencias actuales cuando caduquen

Demolición en el Tossal de l'Asprar: la piqueta ya transforma la costa de los secretos aristocráticos de Benissa

Demolición en el Tossal de l'Asprar: la piqueta ya transforma la costa de los secretos aristocráticos de Benissa

El embrujo de la música en Teulada: de Manuel de Falla a "Pepita Greus" en un gran día de "germanor" musical

El embrujo de la música en Teulada: de Manuel de Falla a "Pepita Greus" en un gran día de "germanor" musical

Soler Blasco, al natural: la Fundació Cirne descubre dibujos, esbozos y una autobiografía inédita del artista que fue alcalde de Xàbia

Soler Blasco, al natural: la Fundació Cirne descubre dibujos, esbozos y una autobiografía inédita del artista que fue alcalde de Xàbia
Tracking Pixel Contents