Dénia le da un empujón al bus: será gratuito durante sus primeros 15 días

Estos empujoncitos vienen muy bien. El nuevo servicio de bus de Dénia echa a andar el día 15 de este mes y será gratuito durante sus primeros 15 días. El autobús urbano es esencial para romper la dependencia del coche y avanzar en descarbonizar Dénia.

El nuevo servicio municipal de autobús urbano BusDénia comenzará a funcionar el lunes 15 de junio con un total de 5 líneas, nuevos vehículos y mayor frecuencia horaria. El ayuntamiento promocionará su puesta en marcha con una campaña extraordinaria de viajes gratuitos en todas las líneas del 15 al 30 de junio.

A partir del 1 de julio, la tarifa del billete será, conforme establece la Generalitat Valenciana, de 1,65 euros. Habrá tarifas especiales para familias numerosas y familias numerosas especiales, así como para personas mayores de 65 años. Asimismo, se emitirán bonos de transporte de 10 y 40 viajes y otros de 10 viajes para personas mayores de 65 años y menores de 18. Todos los bonos tienen un coste de emisión de 2 euros.

Las líneas de autobús del nuevo servicio / Levante-EMV

El Bono 10 se podrá comprar en los estancos de la plaza Jaume I y de la carretera de Les Marines (junto al Entrador de Llobell) y a bordo del autobús. El Bono 40 solo se podrá obtener a bordo del autobús y tendrá una validez de 90 días desde el momento de la compra.

Mayores de 65 y menores de 18 años

Las personas mayores de 65 años y menores de 18 disponen de un Bono de 10 viajes a un coste menor que el ordinario (8,50 euros).

Para facilitar su obtención a estos dos colectivos, el Ayuntamiento de Dénia habilitará, del 8 al 30 de junio , en horario de 9 a 13 horas, un punto extraordinario de expedición de títulos en el Centro Social.

El impacto del nuevo servicio en el casco urbano de Dénia / Denia

La persona solicitante puede acudir sin cita previa y, tras identificarse con su DNI, NIE o pasaporte en vigor, se le entregará el Bono 10. En el caso de menores de edad, el progenitor/a o representante legal deberá aportar un justificante de esta condición junto al documento identificativo.

El uso del bono es personal e intransferible.

Recarga de bonos

Para recargar los bonos que hemos adquirido, se habilitan tres opciones. A cualquier hora del día y cualquier día de la semana, se puede hacer en las máquinas expendedoras automatizadas instaladas en el puerto de Dénia, junto al Museu de la Mar, y en la estación de autobuses de José Moncho Ferrer, que estarán activas a partir de la segunda semana de junio. Aquí solo se podrán abonar los importes con tarjeta de crédito.

Otra opción disponible es recargar el bono de transporte en el propio autobús. Una vez abonado el viaje, encontraremos en el interior de los vehículos un dispositivo para el pago de la recarga.

Y a partir del mes de septiembre, también será posible hacerlo a través de la página web https://www.busdenia.es y en la app BusDénia.

Las recargas no tendrán ningún coste adicional.

Campaña informativa

El Ayuntamiento de Dénia comenzará la semana que viene una campaña informativa sobre el nuevo servicio BusDénia para que la ciudadanía se vaya familiarizando con las prestaciones.

A partir del 8 de junio estará disponible en diferentes dependencias municipales una guía informativa del servicio que se distribuirá en el Ayuntamiento de Dénia; Centro Social; Juventud; Mercat municipal; Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC); Servicios Sociales; Biblioteca Juan Chabás; Casa de Cultura; Urbanismo las oficinas de Turismo de la plaza Oculista Buigues y de la plaza del Consell.

Ese mismo día, se instalará un bus informativo en el mercadillo de Torrecremada y otro frente al Centro Social, que estará disponible durante toda la semana, de 9 a 13 horas, para atender consultas y realizar la recarga de bonos.

La ciudadanía también podrá consultar toda la información relativa a BusDénia en la web del servicio, que estará activa a partir del próximo lunes.

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Por último, la empresa concesionaria del servicio habilitará, a partir del 15 de junio, un teléfono de atención al cliente, el 900 13 00 14, disponible de lunes a domingo, de 8 a 22 horas.