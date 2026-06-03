Descubren un enterramiento musulmán en la calle la Bassa de Gata

Siempre está bien encontrarse con un antepasado. Cuenta historias. Los huesos hablan por los codos. Y esta intervención arqueológica, llevaba a cabo en la céntrica calle La Bassa de Gata de Gorgos, ha dado muchísimo de sí. Encontrar un enterramiento musulmán ha sido el no va más. Esta excavación, dirigida por el arqueólogo Joan de Déu Boronat, ha sacado a la luz detalles interesantísimos del siglo XV y XVI (antes de la expulsión de los moriscos en 1609) en este pueblo de la Marina Alta.

El enterramiento es claramente musulmán. El esqueleto está en posición decúbito lateral derecho, es decir, recostado sobre un lado. La cara mira al sur. Tiene los brazos recogidos y las piernas ligeramente flexionadas. Su descubrimiento (ya se ha retirado para estudiarlo de forma más minuciosa) generó este martes gran expectación en Gata. Muchos vecinos se acercaron. Este gatero de la antigüedad se ha hecho popularísimo. Es un gatero de toda la vida (y de toda la muerte). Los curiosos charlaron con el arqueólogo.

El esqueleto está en la posición habitual de los enterramientos musulmanes: dispuesto en decúbito lateral derecho / Levante-EMV

Joan de Déu Boronat ya excavó en 1993 la necrópolis islámica (almacabra), que está a unos cien metros de distancia. No obstante, era habitual que los enterramientos se realizaran dispersos. Y también era común que se efectuaran junto a caminos y cerca de los silos. Sí sorprende, quizá, que el enterramiento estuviera a muy poca profundidad, a unos 20 centímetros por debajo de la acera.

El campo de silos

En esta excavación, lo absolutamente excepcional ha sido descubrir 18 silos de cereal. Estarían datados en el siglo XV. Se hallan en un tramo de calle, la citada de la Bassa, de apenas 30 metros. Los silos excavados en la tierra (el suelo es aquí de margas) se utilizaban para guardar trigo, mijo y cebada.

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La intervención arqueológica ya ha terminado. En un par de semanas, se retomarán las obras de reurbanización de esta calle de Gata.