Cáritas acompañó en Xàbia a 596 personas en 2025: labor esencial contra la exclusión social

Cáritas Xàbia acompañó a 596 personas en 2025. En conjunto, la red de Cáritas Valencia, compuesta, entre otras, por las acogidas parroquiales de San Bartolomé Apóstol y Ntra. Sra. de Loreto, otras 418 Cáritas parroquiales en toda la diócesis y los programas de acción social diocesanos, acompañó a más de 73.000 personas el año pasado.

De las personas atendidas por las Cáritas parroquiales de Xàbia, la mayoría de ellas son mujeres y el 88% personas migrantes, de las que un 87 por ciento está en situación administrativa irregular. Esto refleja con claridad cómo la desigualdad, los prejuicios, la discriminación y las barreras siguen siendo factores que agravan el riesgo de exclusión social. También es significativo el porcentaje de menores de edad beneficiarios de las acciones de Cáritas Xàbia, que supera el 24 %.

Los datos de la labor social de Cáritas de Xàbia en 2025 / Levante-EMV

Además, la Cáritas Interparroquial de Xàbia ha desarrollado el proyecto Nexos, un equipo de acompañamiento sociolaboral, que este año ha atendido a 172 personas y ha puesto en marcha un curso de inglés y uno de costura, con un total de 25 asistentes. Asimismo, en 2025, la Fundación José Mª Haro celebró uno de sus cursos de atención sociosanitaria de forma coordinada con Cáritas Xàbia, en el que participaron 14 personas.

La labor de los voluntarios

A lo largo de 2025 Cáritas Xàbia contó con la colaboración desinteresada de 48 personas voluntarias. En cuanto a los recursos económicos, los fondos propios suponen el 95% de los ingresos que recibe, que ascendieron, en 2025 a 54 942 euros.

En cuanto a los recursos invertidos, en 2025 Cáritas Xàbia destinó 57.977 euros a la atención social, un 84% para cubrir necesidades básicas como alimentación, suministros, ayudas para alquiler, desahucios, pago de recibos, reparaciones en la vivienda, medicamentos o ayudas educativas. Es significativa la cantidad de recursos invertidos en materia de vivienda, algo más de 13 500 euros, lo que nos habla de las dificultades que tienen las personas para acceder y/o mantener una vivienda digna en la localidad.

Necesidad de un pacto social

A la vista de esta realidad, Cáritas València reclama un pacto social que implique a todas las instituciones y la ciudadanía: «La sociedad valenciana ha demostrado una enorme capacidad de solidaridad. El reto ahora es transformar esa solidaridad puntual en compromiso sostenido con la justicia social y ese compromiso, debe ser asumido por toda la sociedad civil, las administraciones públicas, el sector empresarial, los medios de comunicación, los partidos políticos y muy especialmente, las comunidades cristianas».

En Cáritas, citan al Papa León XIV: «El cristiano no puede considerar a los pobres solo como un problema social; estos son una “cuestión familiar”, son “de los nuestros”» (Dilexit te 104). «Los niveles de desigualdad de los que nos hablan los informes y nuestra Memoria requieren acuerdos amplios y respuestas sostenidas en el tiempo. Un pacto social de estas características implica construir acuerdos básicos sobre cómo queremos convivir y qué derechos estamos dispuestos a garantizar colectivamente que nadie quede atrás».

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Regularización extraordinaria

Con motivo del proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes, desde el mes de abril de 2026 Cáritas ha atendido a 113 familias, con un total de 163 personas beneficiadas.