El Consell pasa de sus 99 lavapiés en las playas de Dénia y el ayuntamiento se ve obligado a conectar 40 al agua potable para que funcionen

"No, no es lo deseable", admite el concejal de Playas de Dénia, Pepe Doménech, tras explicar que los únicos lavapiés que funcionan en las playas de Dénia (12 kilómetros lineales de arenales) son los que ha reparado el ayuntamiento y ha conectado a la red de agua potable. El agua del grifo se utiliza en Dénia también para quitarse la arena de los pies. Una anomalía, sí, pero el consistorio no ha tenido otra opción. "Es que no es una responsabilidad municipal, sino de la Dirección General de Turismo (Generalitat Valenciana)", apunta el alcalde, que revela que el pasado verano no fue hasta finales de julio cuando el Consell puso en marcha algunos lavapiés. "Igual tendremos que colocar un cartel en cada uno y aclarar que los que funcionan son los que ha reparado el ayuntamiento", ha sugerido Grimalt.

Un bañista llena un cubo con agua potable de los lavapiés de la playa del Raset / A. P. F.

En el extensísimo litoral de arena de Dénia hay 99 lavapiés. Ahora mismo tienen agua 40. Doménech ha detallado que el consistorio ha gastado unos 12.000 euros en material de fontanería para conectarlos a la red de agua potable. Estos surtidores deben coger agua del mar. Pero, como también ha explicado el edil, las estaciones de bombeo que en su día construyó la Generalitat han sido un fiasco. Hay tres. La de la playa de l'Almadrava nunca ha funcionado. Las del Raset y les Deveses también están inutilizadas al obstruir la arena las tuberías. Se diseñaron mal. Y los bañistas se cansan de pulsar y pulsar el mecanismo de los lavapiés y de que no salga ni gota.

Al ayuntamiento le toca aguantar las críticas de los turistas. No les hace gracia irse a casa con los pies embadurnados de arena. No saben a quién le toca mantener los lavapiés, que es a la Generalitat, y se quejan a la administración que tienen más a mano, es decir, al consistorio.

"No es demasiado lógico"

El alcalde ha dicho que la solución es fácil. Ha pedido a la Generalitat que les ceda la gestión de los lavapiés y les dé el dinero para mantenerlos. Y ha advertido que el hecho de que el ayuntamiento los tenga que conectar ahora a la red de agua potable "no es demasiado lógico".

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Los bañistas, si dan con alguno de los 40 lavapiés que ha reparado el consistorio, se quitan la arena de los pies y se quitan también la sal. Más no pueden pedir. Pero sí es un despilfarro que mane agua potable. Este sistema se ideó para captar agua de mar y no para gastar la siempre escasa agua dulce.