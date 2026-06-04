No es postureo, es dolor de verdad: curan en la "Puerta Azul" del Portitxol de Xàbia a una bañista que pisó un erizo

No fue postureo. La archifamosa "Puerta Azul" de la cala de la Barraca o del Portitxol de Xàbia da para fotos y más fotos. Pero esta bañista no se sentó en sus escalones para hacer lo que todos. Se sentó dado que no podía apoyar el pie y allí le hicieron la primera cura los agentes de la Policía Local.

Los erizos (llamados "bogamarins" en Xàbia) resisten. Y pisarlos es un mal, pero que muy mal, trago. Sus púas son afiladas. Pinchan que da gusto (gusto no da, precisamente).

Los agentes atienden a la bañista que pisó el erizo / Policía Local de Xàbia

Esta bañista tuvo la mala pata de pisar un erizo. Es muy doloroso.

La Policía Local ha aprovechado para hacer un poco de pedagogía. La Barraca y las calas de Xàbia están ya repletas de bañistas (sobre todo los fines de semana). Muchos no saben que los erizos viven en esas rocas que ellos, al meterse en el mar, pisan tan alegramente.

Acorazados con púas

La Policía ha recordado que los erizos, "aunque parecen pequeños e inofensivos", están acorazados con púas que "pueden provocar lesiones dolorosas y complicaciones si no se actúa correctamente".

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Los agentes dan algunos consejos: utilizar escarpines (las cangrejeras de toda la vida son igual de efectivas) y, si ya se ha pisado el erizo, no intentar sacarse a lo bruto las púas. También recomiendan lavarse la zona donde están clavadas las púas y acudir a un punto sanitario a recibir atención. Los socorristas de la Cruz Roja están puestos a sacar pinchos de erizos.