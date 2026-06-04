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Denia no iza la bandera azul: la alza a pulso ya colgada en el mástil y la escena recuerda a una famosísima foto

Todos a una: lograr la bandera es un esfuerzo colectivo y anónimo y hoy se ha plasmado en esta curiosa manera de levantarla en la playa del Raset

El Raset no es Iwo Jima, pero hoy le daba un aire, un aire de bandera

El Raset no es Iwo Jima, pero hoy le daba un aire, un aire de bandera / A. P. F.

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

Nada de protocolos. Dénia no iza la bandera azul. La levanta a pulso.

La bandera que otorga Adeac (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor) y que ondea en playas de aguas cristalinas y limpísimas y con servicios de primera representa un esfuerzo colectivo. De ahí que esa peculiar (y un punto épica) manera de "plantarla" en la playa del Raset de Dénia tenga más sentido que el protocolo de un alcalde enarbolando bandera. Sí, ha sido curioso. Los trabajadores de la limpieza de playas han levantado a una el mástil. Lo han hecho "al tomb" (en jerga fallera). Han alzado a pulso palo y bandera.

Un fotógrafo de mirada perspicaz ha dicho que la escena le recordaba la famosísima fotografía de Joe Rosenthal titulada "Alzando la bandera en Iwo Jima". El Raset no es ni de lejos Iwo Jima. Aunque hoy le daba un aire, un aire de bandera. Además, no hace tanto se detonó aquí un obús de la Guerra Civil: tremendo géiser.

Es todo un acierto subrayar el trabajo colectivo y anónimo de quienes están todos los días al pie del cañón en las playas (el servicio de limpieza, por ejemplo) y hacen posible tenerlas en perfecto estado de revista.

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