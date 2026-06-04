L'Escola Infantil Municipal de Xàbia només ofereix 11 places per una població de 30.000 habitants
Un grup de famílies denuncia que tot i tndre capacitat per a 22 xiquets, per la falta de personal el centre només ha admés per al pròxim curs a 11 menuts deixant fora moltes sol·licituds de plaça. Exigeixen l'obertura d'una segona línia
Famílies de l'escoleta municipal
Ens trobem en un moment en què la comunitat educativa està reivindicant una educació pública, inclusiva i de qualitat, amb recursos sufcients per a atendre tot l’alumnat. No obstant això, cal preguntar-se què està ocorrent en el nostre propi municipi, Xàbia, quan es redueix l’oferta pública en una etapa tan important com el primer cicle d’educació infantil.
Una vegada més, l’Escola infantil municipal L’Oroneta torna a reduir a la meitat les places disponibles per a les famílies de Xàbia. Es tracta d’una oferta insuficient de places públiques d’educació infantil, ja que mentre amb dos línies en funcionament es podrien oferir 22 places, enguany únicament se n’han posat a disposició 11, quan el nostre poble frega els 30.000 habitants.
Aquesta situació no és nova, lamentablement. Des de la pandèmia, l’obertura de la segona línia es produeix de manera intermitent, alternant cursos en què funciona amb altres en què roman tancada. L’Escola infantil municipal disposa d’instal·lacions amb capacitat per a quatre aules, però actualment només se n’ofereixen tres, deixant infrautilitzats espais ja existents i limitant innecessàriament el nombre de places públiques disponibles. Aquesta falta d’estabilitat dificulta la planificació educativa i genera incertesa entre les famílies que esperen accedir a una plaça pública per als seus fills i filles.
Per a això, únicament seria necessari reforçar la plantilla amb el personal educatiu corresponent, cosa que permetria ampliar l’oferta i donar resposta a una necessitat real de les famílies del municipi. No es tracta de grans inversions ni de noves infraestructures, sinó d’aprofitar adequadament els recursos ja existents. A més, aquesta reducció de places resulta especialment preocupant en un municipi com Xàbia, un dels més extensos i poblats de la comarca, que en els últims anys ha experimentat un creixement constant de població.
Demanda en augment
Cada vegada són més les famílies que trien Xàbia per a establir la seua residència habitual, incrementant la demanda de serveis públics essencials com l’educació infantil. La reducció de places públiques té conseqüències directes per a les famílies, que en molts casos es veuen obligades a recórrer a centres privats per a poder conciliar la vida laboral i familiar, tot i que aquests també compten amb places limitades i una alta demanda.
Si defensem una escola pública forta, accessible i inclusiva, hem de començar per garantir que les famílies de Xàbia disposen de suficients places públiques per als seus fills i filles. No té sentit que un municipi en creixement reduïsca la seua oferta educativa en lloc de reforçar-la.
Obertura d'una segona línia
Per tot això, sol·licitem a l’ajuntament que revise aquesta situació de manera urgent i estudie la reobertura de la segona línia de l’Escola infantil municipal per al pròxim curs. Xàbia necessita una planificació educativa estable, d’acord amb la seua realitat demogràfica i amb les necessitats de les famílies que viuen i treballen al municipi.
Invertir en educació infantil és invertir en conciliació, igualtat d’oportunitats i futur. Les famílies de Xàbia mereixen una resposta a l’altura de les necessitats reals del municipi i que permeta recuperar les 22 places que es podrien oferir amb el funcionament complet de les dues línies.
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