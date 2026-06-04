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Lo que pasa cuando aparcas debajo de una jacaranda en Xàbia

Los árboles que predominan en la escena urbana regalan una floración espectacular, pero también "alfombran" las calles con pétalos pegajosos y resbaladizos

Y así te encuentras el coche tras dejarlo en una plaza con sombra de jacaranda

Y así te encuentras el coche tras dejarlo en una plaza con sombra de jacaranda / A. P. F.

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Llueve en Xàbia. Pero es una lluvia de pétalos de color lila, carnosos, mustios y pegajosos. Las jarandas, el árbol que predomina en la escena urbana (estuvo de moda y se plantaron miles en los alcorques de las aceras), regalan en primavera una espectacular floración. Pero las flores tienen matices. Estas son de color lila. Intensas. Ahora, marchitas, caen de las ramas. Y lo hacen por "oleadas".

Aprieta el sol. Los conductores dan vueltas para encontrar aparcamiento. "Mira, ahí hay una sombra; y no ha aparcado nadie". Claro, no ha aparcado quien ya sabe que las jacarandas dan más que sombra. Si dejas el coche debajo de ellas, luego te encuentras la sorpresa de tenerlo cubierto de pegajosas y oleosas flores. El aceitillo ensucia.

Una calle de Xàbia alfombrada de flores de jacaranda

Una calle de Xàbia alfombrada de flores de jacaranda / A. P. F.

Las calles también están "alfombradas" de flores jacarandosas. En la Vía Augusta, en el jardín lineal y central, no es un problema. Las flores caen en la tierra y se desintegran poco a poco. Los jardines y parques de tierra están más al día en la lucha contra el cambio climático. En cambio, las plazas de baldosas cogen calor y lo irradian. Y llevan mal las flores. El manto de pétalos es viscoso y resbaladizo.

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Las jacarandas son un extendidísimo árbol urbano. Está el problema de la lluvia de pegajosas flores. Lo bueno: sus raíces no son profundas; no levantan las aceras. La floración primaveral es espectacular. Pero luego, a puertas del verano, las flores caen a mansalva. Dejar el coche debajo de una jacaranda obliga a ir luego al túnel de lavado.

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