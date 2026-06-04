Xàbia reconoce al Club Náutico, Toni Bolufer y el Observatorio Geográfico en el III Premio Medioambiental 2026

El Ayuntamiento de Xàbia ha dado a conocer los galardonados de la tercera edición del Premio Medioambiental de Xàbia 2026, una iniciativa que reconoce el compromiso, la trayectoria y las acciones que contribuyen a la protección, conservación y divulgación de los valores ambientales.

En esta edición, el jurado ha acordado conceder el Premio Empresa Sostenible al Club Náutico por su destacada labor en materia de sostenibilidad marina, educación ambiental y conservación del entorno litoral.

El Club Náutico Jávea se ha consolidado como un referente en sostenibilidad dentro del ámbito náutico gracias a la integración de acciones de sensibilización, formación y protección del medio marino en su actividad diaria. Entre las iniciativas que han motivado este reconocimiento destacan la acogida de las Jornadas Erasmus Maris, un encuentro entre científicos europeos y docentes de la Comunitat Valenciana para impulsar el estudio de microplásticos en entornos marinos, así como su participación en proyectos de recuperación de biodiversidad mediante la liberación de especies marinas en la costa de Xàbia. Además, el club mantiene una constante labor divulgativa sobre sostenibilidad y medio ambiente entre sus socios y usuarios.

El Premio a la Acción Ambiental Individual ha recaído en Toni Bolufer, divulgador y observador meteorológico autodidacta (creador de Meteoxàbia) que se ha convertido en una referencia informativa para la ciudadanía de Xàbia en materia climática y meteorológica.

Su trabajo surge de la observación y el estudio de las particularidades geográficas y climáticas del municipio, marcado por fenómenos meteorológicos complejos y episodios de lluvias torrenciales. Gracias a su capacidad para interpretar y comunicar estos fenómenos, Toni Bolufer se ha consolidado como una fuente de consulta habitual para vecinos, agricultores, medios de comunicación y servicios de emergencia durante episodios de gota fría o dana, contribuyendo a una mejor comprensión y prevención de los riesgos asociados.

Por su parte, el Reconocimiento Extraordinario ha sido otorgado al Observatorio Geográfico de Xàbia por su contribución a la divulgación y análisis del territorio a través de herramientas cartográficas y sistemas de información geográfica.

El Observatorio Geográfico de Xàbia desarrolla una importante labor de divulgación territorial mediante visores cartográficos, mapas narrativos y recursos interactivos que permiten comprender de manera accesible las transformaciones urbanas, los riesgos ambientales y los principales retos de futuro del municipio. Su trabajo facilita el acceso a información rigurosa y fomenta una mayor conciencia sobre la relación entre el territorio y la sostenibilidad.

La entrega de los galardones tendrá lugar mañana, viernes 5 de junio, a las 19:30 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Xàbia, en un acto institucional con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, en el que se pondrá en valor la contribución de personas y entidades que trabajan activamente por la conservación del patrimonio natural y la promoción de una cultura ambiental más comprometida.

Fomentar la conciencia ambiental

El concejal de Medio Ambiente, Juanlu Cardona, ha destacado que “estos premios permiten reconocer el esfuerzo y la dedicación de personas y entidades que, desde ámbitos muy distintos, contribuyen de manera decisiva a proteger nuestro entorno y a fomentar una mayor conciencia ambiental entre la ciudadanía”.

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Cardona ha señalado que “el Club Náutico Jávea, Toni Bolufer y el Observatorio Geográfico de Xàbia representan tres ejemplos de cómo la divulgación, la educación, la investigación y la acción cotidiana pueden generar un impacto positivo en nuestro territorio”. Asimismo, ha querido agradecer “la implicación de todas las personas y entidades que trabajan por la sostenibilidad de nuestro municipio, porque su compromiso contribuye a preservar el extraordinario patrimonio natural que distingue a Xàbia y a construir un futuro más respetuoso con el medio ambiente”.