Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaEscenarios huelga profesoresHotel de los bichosPSOE QuartBono Recuperem Turisme 2026El tiempo en ValenciaAtunes Puerto Xàbia
instagramlinkedin

Intentan embarcar en el ferri de Dénia a Ibiza dos kilos de cocaína ocultos en una maleta

Los detenidos, dos hombres de 24 y 30 años, llevaban 3.400 euros de dinero en efectivo

La droga, los teléfonos móviles y el dinero en efectivo en biletes de 50 euros

La droga, los teléfonos móviles y el dinero en efectivo en biletes de 50 euros / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Teresa Andreu

Dénia

Esta vez la droga no iba oculta en sofisticados compartimentos en el coche. La llevaban dentro de una maleta. Y también llevaban encima 3.400 euros en efectivo (en billetes de 50 euros). La Guardia Civil ha detenido en el puerto de Dénia a dos hombres de 24 y 30 años como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Los agentes los sorprendieron con más de dos kilogramos de cocaína cuando se disponían a embarcar en un ferri con destino a Ibiza.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de abril durante un control realizado por agentes del Destacamento Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Dénia en la zona de embarque del ferri. En el marco de las funciones de prevención y persecución del contrabando, el tráfico de drogas y otras infracciones de carácter fiscal, los agentes seleccionaron para su inspección un vehículo cuyos ocupantes levantaron sospechas por diversas circunstancias observadas durante la operativa de embarque. Los agentes son perspicaces y saben detectar los comportamientos pelín extraños.

Uno de los paquetes de cocaína

Uno de los paquetes de cocaína / Levante-EMV

Tras realizar una comprobación más exhaustiva del vehículo y del equipaje que transportaban, los agentes localizaron varias bolsas envasadas al vacío ocultas entre la ropa de una maleta. Una vez extraídas y realizadas las comprobaciones oportunas, el contenido arrojó resultado positivo en cocaína.

Como resultado de la actuación, fueron detenidos los dos ocupantes del vehículo como presuntos autores de un delito contra la salud pública y se procedió a la intervención de 2,039 kilogramos de cocaína, 3.400 euros en efectivo, tres teléfonos móviles y el vehículo en el que viajaban.

Ingresan en prisión

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Juzgado de Instancia de Dénia en funciones de guardia, que decretó para ambos el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza.

La Guardia Civil continúa con las investigaciones para esclarecer el origen y destino de la droga, no descartándose nuevas actuaciones relacionadas con este caso.

Noticias relacionadas

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Emerge el segundo animal más grande del mundo en Dénia: comienza la temporada de avistamiento de ballenas
  2. Más y más atunes: el espectáculo de descargar los enormes túnidos en el puerto de Xàbia
  3. La Granadella de Xàbia, a las 10 de la mañana: ¡Éramos pocos y se adelantó el verano!
  4. Renace el Tosalet: Xàbia recuperará su gran club social inaugurado en 1967
  5. Muere en Xàbia una mujer de 76 años al quedar atrapada con su silla de ruedas en el elevador de su chalé
  6. La empresa de Xàbia Asevi abrirá factoría en el polígono de Pego
  7. Rescatan a un padre y a sus tres hijos: quedaron atrapados en su coche en una calle inundada en Xàbia
  8. Una paliza en Gata de Gorgos se salda con un año de cárcel al descartarse que la víctima muriera por los golpes

Intentan embarcar en el ferri de Dénia a Ibiza dos kilos de cocaína ocultos en una maleta

Intentan embarcar en el ferri de Dénia a Ibiza dos kilos de cocaína ocultos en una maleta

Un turista inglés intenta ahogar a una joven en el agua y a un niño en la arena en una playa de Benidorm

L'Escola Infantil Municipal de Xàbia només ofereix 11 places per una població de 30.000 habitants

L'Escola Infantil Municipal de Xàbia només ofereix 11 places per una població de 30.000 habitants

La Audiencia de Alicante juzga a un exedil de Teulada por un pelotazo urbanístico en la venta de una parcela

La Audiencia de Alicante juzga a un exedil de Teulada por un pelotazo urbanístico en la venta de una parcela

No es postureo, es dolor de verdad: curan en la "Puerta Azul" del Portitxol de Xàbia a una bañista que pisó un erizo

No es postureo, es dolor de verdad: curan en la "Puerta Azul" del Portitxol de Xàbia a una bañista que pisó un erizo

Denia no iza la bandera azul: la alza a pulso ya colgada en el mástil y la escena recuerda a una famosísima foto

Denia no iza la bandera azul: la alza a pulso ya colgada en el mástil y la escena recuerda a una famosísima foto

Xàbia reconoce al Club Náutico, Toni Bolufer y el Observatorio Geográfico en el III Premio Medioambiental 2026

Xàbia reconoce al Club Náutico, Toni Bolufer y el Observatorio Geográfico en el III Premio Medioambiental 2026

Cinco investigados por vender 33 toneladas de naranjas de origen ilícito en almacenes de Alicante y Valencia

Cinco investigados por vender 33 toneladas de naranjas de origen ilícito en almacenes de Alicante y Valencia
Tracking Pixel Contents