Intentan embarcar en el ferri de Dénia a Ibiza dos kilos de cocaína ocultos en una maleta
Los detenidos, dos hombres de 24 y 30 años, llevaban 3.400 euros de dinero en efectivo
Esta vez la droga no iba oculta en sofisticados compartimentos en el coche. La llevaban dentro de una maleta. Y también llevaban encima 3.400 euros en efectivo (en billetes de 50 euros). La Guardia Civil ha detenido en el puerto de Dénia a dos hombres de 24 y 30 años como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Los agentes los sorprendieron con más de dos kilogramos de cocaína cuando se disponían a embarcar en un ferri con destino a Ibiza.
Los hechos ocurrieron el pasado 27 de abril durante un control realizado por agentes del Destacamento Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Dénia en la zona de embarque del ferri. En el marco de las funciones de prevención y persecución del contrabando, el tráfico de drogas y otras infracciones de carácter fiscal, los agentes seleccionaron para su inspección un vehículo cuyos ocupantes levantaron sospechas por diversas circunstancias observadas durante la operativa de embarque. Los agentes son perspicaces y saben detectar los comportamientos pelín extraños.
Tras realizar una comprobación más exhaustiva del vehículo y del equipaje que transportaban, los agentes localizaron varias bolsas envasadas al vacío ocultas entre la ropa de una maleta. Una vez extraídas y realizadas las comprobaciones oportunas, el contenido arrojó resultado positivo en cocaína.
Como resultado de la actuación, fueron detenidos los dos ocupantes del vehículo como presuntos autores de un delito contra la salud pública y se procedió a la intervención de 2,039 kilogramos de cocaína, 3.400 euros en efectivo, tres teléfonos móviles y el vehículo en el que viajaban.
Ingresan en prisión
Los detenidos fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Juzgado de Instancia de Dénia en funciones de guardia, que decretó para ambos el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza.
La Guardia Civil continúa con las investigaciones para esclarecer el origen y destino de la droga, no descartándose nuevas actuaciones relacionadas con este caso.
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