Gata ya tiene centro de día y de envejecimiento activo, pero la conselleria todavía le debe 864.118 euros de las obras

Día histórico en Gata de Gorgos. Hoy se ha firmado el acta de recepción de las obras del nuevo Centro de Día y CEAC (Centro de Envejecimiento Activo), una infraestructura largamente esperada por el municipio y que ha contado con una inversión total de 3.400.000 euros. Este nuevo espacio está completamente preparado para dar servicio y una atención digna a 40 personas en situación de dependencia.

Pero este hito llega acompañado de dos incertidumbres. La excelente noticia de tener acabado el Centro de Día y el CEAC queda ensombrecida por las dudas sobre su puesta en marcha. La conselleria ha vuelto a acumular una deuda importante con Gata (el ayuntamiento adelanta el dinero). Además, falta el compromiso del Consell sobre el equipamiento y la dotación de personal.

El edificio está totalmente terminado y solo falta equiparlo y dotarlo de personal / Levante-EMV

La deuda que la conselleria de Servicios Sociales mantiene actualmente con el consistorio asciende a 864.118 euros. El agujero no solo no se reduce, sino que se prevé que pueda llegar próximamente hasta los 1.586.000 euros. Este retraso continuado en los pagos está asfixiando económicamente el Ayuntamiento de Gata, que tiene que asumir una carga financiera insostenible para la administración local.

El acto de recepción de las obras / Levante-EMV

La segunda problemática, presente desde el inicio del proyecto, es la falta crónica de concreción por parte de la administración autonómica respecto al equipamiento del centro y, sobre todo, a la dotación del personal necesario para su funcionamiento. A pesar de tener el edificio finalizado, el vecindario de Gata todavía no sabe cuando ni en qué condiciones podrá empezar a utilizarse realmente el servicio por la falta de plantilla.

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El temor a que sea un contenedor vacío

Desde el ayuntamiento se pide responsabilidad inmediata a la conselleria para liquidar la deuda pendiente y concretar la plantilla de manera urgente. El peligro: que esta infraestructura de 3,4 millones de euros, esperadísima en Gata y muy necesaria, se convierta en un contenedor vacío y no pueda cumplir su función social lo más pronto posible.