HCB Dénia y el Ayuntamiento de Ondara colaboran con la formación en primeros auxilios de la Policía Local

El Hospital HCB Dénia y el Ayuntamiento de Ondara han firmado un convenio de colaboración para impulsar la formación en primeros auxilios y atención inicial ante emergencias sanitarias dirigida, principalmente, a los agentes de la Policía Local del municipio.

El alcalde de Ondara, José Ramiro, y el Director Gerente de HCB Hospitales, Juan David Gómez, junto al Jefe de la Policía Local, Toni Galiano, han firmado esta mañana el convenio cuyo objetivo es ayudar a mejorar la capacidad de respuesta ante accidentes, incidentes o situaciones de urgencia sanitaria en Ondara.

Desde HCB Dénia se va a colaborar en el diseño y desarrollo de acciones formativas, aportando tanto su conocimiento sanitario como los recursos técnicos y docentes necesarios para garantizar una formación práctica y actualizada. Por un lado, la acción formativa, en la que profesionales de HCB Dénia ofrecerán cursos de formación en primeros auxilios a los agentes y en intervenciones médicas.Y, por otro lado, la cesión de material: en concreto, un maniquí para RCP y un desfibrilador de prácticas.

Juan David Gomez, Gerente HCB Hospitales, y Jose Ramiro, alcalde Ondara, tras firmar el convenio / Levante-EMV

Es importante que los agentes estén bien formados y tengan los recursos adecuados porque “en numerosas ocasiones, son los primeros en llegar al lugar de una emergencia. Una actuación rápida y adecuada durante los primeros minutos puede resultar determinante para la evolución de la persona afectada y, en muchos casos, para salvar vidas”, ha explicado Juan David Gómez, Director Gerente de HCB Hospitales.

Por su parte, el alcalde de Ondara, José Ramiro, ha destacado “la apuesta por la salud y Seguridad de la ciudadanía que supone la firma del acuerdo al dotar a nuestra policía de más recursos y formación para actuar con rapidez y eficacia ante cualquier emergencia”.

Seguridad en la Marina Alta

Esta colaboración se suma a otras iniciativas similares impulsadas por HCB Dénia en distintos municipios de la Marina Alta, dentro de su compromiso con la promoción de la salud, la prevención y el fortalecimiento de los servicios públicos que trabajan diariamente al servicio de la ciudadanía.

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Para HCB Dénia, formar a los cuerpos de seguridad y emergencias forma parte de su vocación de servicio y de su responsabilidad social como centro sanitario de referencia en la comarca. El objetivo es contribuir a que los primeros intervinientes dispongan de más herramientas y conocimientos para actuar con eficacia en situaciones críticas, reforzando así la seguridad y la atención a la población.