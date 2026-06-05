HLA San Carlos: El apoyo social y familiar, clave en la menopausia

El equipo de psicología de HLA San Carlos ofrece un servicio de psicología para la mujer que aborda los posibles problemas en las distintas etapas de su vida. La menopausia es un momento importante en la vida de la mujer y su comprensión favorece la calidad de vida de las pacientes.

Para la psicóloga del hospital, Jessica Sanchis, “desde el punto de vista psicológico, la menopausia puede representar un momento de transición vital. Algunas mujeres la viven con naturalidad y como una etapa de mayor libertad personal, mientras que otras pueden sentir preocupación por el envejecimiento, los cambios físicos o la pérdida de fertilidad. Estas emociones están influenciadas tanto por factores biológicos como por experiencias personales, culturales y sociales”.

La menopausia es una etapa natural en la vida de las mujeres. Aparece entre los 45 y los 55 años y marca el final de la menstruación y de la etapa fértil. “Durante este período, disminuye la producción de estrógenos y progesterona, hormonas que influyen no solo en el cuerpo, sino también en el estado de ánimo. Como consecuencia, muchas mujeres pueden experimentar cambios emocionales como irritabilidad, tristeza, ansiedad, sensibilidad aumentada o dificultad para concentrarse. También son frecuentes las alteraciones del sueño, que pueden aumentar el cansancio y afectar el equilibrio emocional”, añade la profesional

La menopausia por sí sola no provoca trastornos psicológicos graves, aunque en algunas personas puede favorecer episodios de ansiedad o depresión, especialmente si existen antecedentes previos o situaciones de estrés.

El apoyo social y familiar tiene un papel clave. Hablar abiertamente sobre lo que se siente, compartir experiencias con otras mujeres y recibir comprensión del entorno ayuda a reducir el malestar emocional. Asimismo, mantener hábitos saludables como hacer ejercicio, dormir adecuadamente, llevar una alimentación equilibrada y practicar técnicas de relajación puede mejorar notablemente el bienestar psicológico.

La terapia psicológica proporciona estrategias para manejar los cambios emocionales, fortalecer la autoestima y adaptarse a esta etapa de la vida. “La menopausia es un proceso natural que implica cambios físicos y emocionales. Vivirla de manera saludable requiere información, apoyo y una visión positiva que permita entenderla no como una pérdida, sino como una etapa más al desarrollo personal”, concluye Jessica.

Sobre Grupo Hospitalario HLA

El Grupo Hospitalario HLA es uno de los mayores proveedores hospitalarios de España. Lo componen 18 hospitales y 39 centros médicos multiespecialidad con unidades de referencia en tratamientos de última generación, que trabajan de forma integrada para proporcionar acceso a una asistencia sanitaria de alto nivel.

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