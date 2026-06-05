Martí Jorro Batalla, de l’IES Pedreguer, guanya el concurs literari d’AMIC-Ficcions
"Disputa de l'ase" és el títol d'un relat molt original i que té una sòlida i ben perfilada trama
L'estudiant de l’IES Pedreguer, Martí Jorro Batalla, ha sigut guardonat amb el segon premi en la gran final de la 18a edició del prestigiós concurs literari juvenil AMIC-Ficcions, l'aventura de crear històries. El relat escrit per Jorro Batalla, Disputa de l'ase, s'ha imposat en un context d'alta competitivitat i exigència literària. En aquesta edició del certamen hi han participat un total de 3.726 alumnes de Secundària i Batxillerat procedents de Catalunya, les Illes Balears, Aragó i el País Valencià, assolint la xifra de 1.767 històries publicades a la xarxa.
Aquesta obra de ficció pren com a punt de partida el llibre Invisible d'Eloy Moreno, un dels cinc inicis de novel·la proposats per l’organització que els participants havien de ramificar i desenvolupar. Sota el pseudònim espútnic, Martí ha teixit una trama original estructurada en tres capítols publicats a la plataforma del certamen, on destaca el capítol No desperteu la bèstia. A través d'aquesta línia narrativa, el relat s'endinsa en les vivències quotidianes dels personatges, demostrant una gran maduresa en l’argument i una sòlida capacitat per a connectar amb les inquietuds de les noves generacions.
L’acte de lliurament dels guardons territorials va tindre lloc el passat dimarts 12 de maig al CaixaForum València, situat a la Ciutat de les Arts i les Ciències. L'esdeveniment, que va reunir més de 500 participants valencians d'entre 14 i 18 anys, va estar conduït pel conegut creador de continguts en valencià Aitor Muñoz i va comptar amb la presència de Laura Costa, secretària general de l'AMIC, qui va subratllar durant la seua intervenció la gran qualitat de la literatura valenciana actual i el compromís dels joves autors de referència.
Capacitat creativa i compromís amb el valencià
L’Ajuntament de Pedreguer vol donar la més sincera enhorabona a Martí Jorro Batalla per aquest merescut reconeixement, a la seua capacitat creativa, el seu esforç i el seu compromís amb l'escriptura en la nostra llengua. Al mateix temps, el consistori fa extensiva la felicitació a la comunitat educativa de l’IES de Pedreguer per continuar encoratjant i potenciant el planter literari, l'esperit crític i el gran talent dels joves del municipi, situant una vegada més el nom del poble al capdavant de la riquesa cultural de la comarca.
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