Es San Pedro y abre las puertas de los valiosos fondos marinos de Xàbia

San Pedro guardaba las llaves que abrían la puerta del cielo. Este San Pedro responde al nombre científico de "Zeus faber". Es un ser pelágico con aureola mitológica y una aleta dorsal con espinas que recuerda la cresta de un gallo. Y es el "guardian" de los tesoros marinos de Xàbia. Quizá el cielo es el paraíso. Pero los fondos marinos xabiencs no le envidian nada. Extraordinarios. Un prodigio de biodiversidad. Un paraíso sumergido que hay que mantener a salvo.

Este San Pedro sorprende. La fotografía la captó David Mocholí. Se reproduce en una lona que ya cuelga de la gran pared lateral del Parador de Xàbia. Antes estuvo otra foto preciosa, la de un caballito de mar. Desde la turística playa del Arenal se ve al "gigante" San Pedro. La fotografía lleva el título de "El guardián de las profundidades".

El día hoy ha salido gris. Pero, cuando lleguen los días radiantes (mañana mismo), la fotografía lucirá con todo su espectacular colorido y sus destellos metálicos.

Leocadia García-Bartual, directora de la Fundación Oceanogràfic / A. P. F.

La Fundación Oceanogràfic ha presentado hoy en Xàbia la segunda edición de la campaña de sensibilización ambiental “¿Desde cuándo no me ves?”, una iniciativa de divulgación y conservación marina que transforma el espacio urbano en una ventana abierta al Mediterráneo y a la biodiversidad que habita bajo su superficie.

La acción se enmarca en el proyecto XàbiaBlava, heredero del Projecte Xàbia impulsado en 2017 para estudiar, poner en valor y divulgar la biodiversidad marina del litoral de Xàbia a través de acciones científicas, educativas y de sensibilización ambiental.

La imagen de un pez San Pedro

En esta ocasión, la fachada exterior del Parador de Xàbia ha renovado la lona mural instalada durante la primera edición de la campaña celebrada en 2019 con la fotografía “El guardián de las profundidades”, obra de David Mocholí.

La imagen fue la ganadora de la categoría especial OceanXàbia del IV Concurso de Fotografía Submarina OceanFest 2026, el festival organizado por el Oceanogràfic (CACSA – GVA) centrado en la divulgación, la cultura y la conservación del medio marino.

La instantánea refleja un pez San Pedro sobre un fondo completamente oscuro, donde destacan las largas espinas dorsales y los reflejos metálicos de su cuerpo.

La composición convierte al animal en una figura casi mitológica y pone el foco sobre especies marinas que, pese a formar parte del Mediterráneo, continúan siendo grandes desconocidas para buena parte de la sociedad.

XàbiaBlava recoge el legado del Projecte Xàbia

La campaña mantiene el espíritu de la primera edición desarrollada en 2019, cuando la fachada del Parador de Xàbia y la medianera del restaurante Trinquet se transformaron en soportes de sensibilización ambiental a través de grandes imágenes de fauna marina, un caballito de mar y un pulpo, respectivamente.

Siete años después, la Fundación Oceanogràfic actualiza la intervención de El Parador con una nueva fotografía submarina para seguir acercando la biodiversidad marina a la ciudadanía mediante el arte urbano, entendido como una herramienta de comunicación científica y reflexión social.

Leocadia García-Bartual, directora de la Fundación Oceanogràfic, ha explicado que esta gran imagen induce a reflexionar y a tomar conciencia sobre un universo marino que está amenazado y hay que preservar.

Una intervención artística para sensibilizar sobre el mar

El proyecto busca hacer visible la vida marina a través de la fotografía, acercando al público la biodiversidad de los fondos marinos del Mediterráneo. La imagen seleccionada pretende generar un impacto emocional y despertar la curiosidad de quien la observa, trasladando el mensaje ambiental más allá de los espacios tradicionales de divulgación.

Para Alejandro García Valerio, director del Parador de Xàbia, se ha declarado encantado de participar en proyectos que refuerzan la apuesta de la institución por la sostenibilidad.

La propuesta se apoya además en el lenguaje del arte urbano, entendido como una forma de expresión capaz de integrar mensajes culturales y sociales en lugares públicos muy transitados. La dimensión y ubicación de la lona convierten la intervención en un recurso divulgativo de gran alcance, especialmente en un municipio con una elevada presencia de visitantes nacionales e internacionales.

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Mientras, Juan Luis Cardona, concejal de Medio Ambiente de Xàbia, ha destacado la excelente colaboración del ayuntamiento, la Fundación Oceanogràfic y el Parador. Ha afirmado que la gran fotografía concitará miradas y hará que los visitantes descubran que están en un lugar especial y de gran riqueza ambiental que deben cuidar.