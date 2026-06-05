UNED Dénia lidera el proyecto de igualdad de género online entre adolescentes de la UE
“Cultivando narrativas positivas de igualdad de género online entre adolescentes de la UE”
UNED Dénia se une a un consorcio de socios de España, Lituania, Chipre, Portugal, Polonia, Italia y Rumanía a través de la nueva iniciativa “Cultivando narrativas positivas de igualdad de género online entre adolescentes de la UE” (EU-COE), financiada por la Comisión Europea bajo el programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores (CERV).
El proyecto aborda el aumento del discurso de odio por razón de género en Internet, centrándose en la influencia de las comunidades misóginas que se dirigen a los jóvenes.
La Cátedra de Igualdad y Agenda 2030 de la UNED Dénia, líder del consorcio, señala que “cada vez más, las investigaciones demuestran la normalización del discurso misógino en los entornos digitales juveniles, especialmente a través de la llamada manosfera. Esto hace que sea esencial promover proyectos educativos como EU-COE, que nos permitan identificar, cuestionar y transformar este discurso desde una perspectiva crítica e igualitaria, involucrando a jóvenes, familias y educadores”.
Durante los próximos dos años, se llevarán a cabo actividades clave en España, Lituania, Chipre, Portugal, Polonia, Italia y Rumanía, incluyendo: investigaciones con la participación de las partes interesadas clave para identificar las tendencias culturales relacionadas con la violencia de género; sesiones de formación diseñadas para crear un marco educativo común entre educadores, estudiantes y familias para combatir la violencia de género online y promover entornos digitales inclusivos; y laboratorios nacionales de juventud destinados a sensibilizar a los adolescentes sobre la violencia de género online y fomentar comportamientos digitales inclusivos. El proyecto también producirá un cortometraje que destacará los puntos de vista de los jóvenes, proporcionará una representación visual de sus temas centrales y promoverá el debate sobre la violencia de género en internet.
Contrarrestar narrativas dañinas
El proyecto adopta un enfoque innovador al analizar sistemáticamente el lenguaje, la lógica y el impacto de la manosfera europea, incluyendo actividades de metodologías de diseño creativo (design thinking) y aprendizaje entre pares para ayudar a los jóvenes a contrarrestar estas narrativas dañinas.
Para garantizar el impacto duradero del proyecto en toda Europa, los jóvenes adquirirán las habilidades necesarias para reconocer y desafiar las narrativas de odio, los educadores y las familias estarán equipados para apoyarlos de manera efectiva, y se pondrán a disposición materiales educativos innovadores y replicables.
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