Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaPostura educaciónPolémica festival Les ArtsVisita papa EspañaPintor valenciano presoCrimen DéniaAsentamiento chabolas
instagramlinkedin

Dos hermanos daneses se enamoran de los riuraus y compran y restauran el del Ferrandet de Benissa, del siglo XVII

Los Tofterup cumplen en la Marina Alta "el sueño que comenzó hace 30 años" de tener bodega propia: "En septiembre vamos a vendimiar aquí por primera vez"

El restaurado riurau del Ferrandet, situado en la partida Canor de Benissa

El restaurado riurau del Ferrandet, situado en la partida Canor de Benissa / A. P. F.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alfons Padilla

Alfons Padilla

Benissa

Jonas Tofterup muestra, orgulloso, la entrada de "riurau" en la wikipedia. "¡Mira, el primero que sale, el de la fotografía, es el nuestro, el riurau del Ferrandet!", exclama. "Para nosotros es muy importante recuperar el patrimonio".

Este riurau del siglo XVII, el del Ferrandet, estaba allí, a la vista de todos, situado a pocos metros de la salida de la AP-7 en Benissa. Y quizá por ello, por tenerlo tan a mano, los vecinos de la Marina Alta lo observaban con indiferencia. Se iba deteriorando. Y no se le daba valor. Los Tofterup, en cambio, se enamoraron nada más descubrirlo. Un flechazo. David confiesa que le apasiona esta comarca: "Me maravillan su naturaleza, la gastronomía, los viñedos, la arquitectura tradicional y, sobre todo, me fascinan los riuraus".

La antigua balsa de riego ahora restaurada

La antigua balsa de riego ahora restaurada / A. P. F.

David y Jonas son hermanos y junto a Jennifer, esposa del primero, han cumplido "un sueño" que perseguían desde hace 30 años, el de tener una bodega propia. Ya embotellan y venden vinos de las grandes zonas vitivinícolas de España. Podían haber elegido cualquier otro lugar. Pero les entusiasman la Marina, la historia del moscatel (la bodega del riurau de Ferrandet está rodeada de viñas de moscatel), el "giró" y la arquitectura rural tradicional. De hecho, han hecho más que restaurar el riurau. También han recuperado otros vestigios como muros de "pedra seca", tramos de acequias, la balsa de riego (tiene escalones de piedra engastados en la pared) o el pozo y la pequeña y antigua pila de lavar la ropa. Esta bodega (Bodegas Trenza, premiada esta semana por los empresarios de la comarca) atraerá enoturismo.

La preciosa finca de viñedos, en la partida Canor de Benissa, donde está el restaurado riurau, que ahora tiene uso de bodega

La preciosa finca de viñedos, en la partida Canor de Benissa, donde está el restaurado riurau, que ahora tiene uso de bodega / A. P. F.

"Este lugar tiene alma", proclama David, que anuncia que en septiembre vendimiarán por primera vez estos viñedos y harán vino en la bodega. "Va a ser nuestra primera vendimia aquí, en Alicante". Está emocionado. Recuerda que no ha sido nada fácil comprar el riurau. Primero tuvieron que lograr liquidez y luego buscar y poner de acuerdo a todos los propietarios de esta finca, una larga familia que la había heredado.

La familia Tofterup corta, junto al alcalde de Benissa, Arturo Poquet, la cinta en la inauguración de la bodega

La familia Tofterup corta, junto al alcalde de Benissa, Arturo Poquet, la cinta en la inauguración de la bodega / A. P. F.

Primer "Master of Wine" de Dinamarca

Jonas Tofterup se convirtió en 2023 en el primer "Master of Wine" de Dinamarca. Dice que se enamoró del vino cuando, en unas vacaciones familiares en España, le dieron a probar solo un sorbo. Tenía 11 años. Luego, con 15, su maestro pidió a su clase que escribieran una redacción sobre lo que querían ser de mayores. Él ya relató que quería dedicarse a la viticultura.

Noticias relacionadas

Y ahora estos hermanos daneses están deslumbrados por los viñedos de la Marina Alta y los riuraus. El enoturismo va a más en la Marina Alta. Las bodegas están elaborando vinos de primera, excelentes. Al tiempo, recuperan paisaje. La abrupta Marina Alta, con sus bancales escalonados de muros de "pedra seca" (agricultura heroica), es singularísima tierra de vinos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Emerge el segundo animal más grande del mundo en Dénia: comienza la temporada de avistamiento de ballenas
  2. Más y más atunes: el espectáculo de descargar los enormes túnidos en el puerto de Xàbia
  3. La Granadella de Xàbia, a las 10 de la mañana: ¡Éramos pocos y se adelantó el verano!
  4. Renace el Tosalet: Xàbia recuperará su gran club social inaugurado en 1967
  5. Muere en Xàbia una mujer de 76 años al quedar atrapada con su silla de ruedas en el elevador de su chalé
  6. La empresa de Xàbia Asevi abrirá factoría en el polígono de Pego
  7. Rescatan a un padre y a sus tres hijos: quedaron atrapados en su coche en una calle inundada en Xàbia
  8. La transformación de la Cala Blanca de Xàbia: una finca histórica a la venta por 13 millones, demoliciones para más chalés de lujo y el declive de las casitas con torre

Dos hermanos daneses se enamoran de los riuraus y compran y restauran el del Ferrandet de Benissa, del siglo XVII

Dos hermanos daneses se enamoran de los riuraus y compran y restauran el del Ferrandet de Benissa, del siglo XVII

¿Ha pinchado Xàbia la burbuja? Llegó a 6.000 viviendas turísticas y ahora hay 4.226

¿Ha pinchado Xàbia la burbuja? Llegó a 6.000 viviendas turísticas y ahora hay 4.226

El desgarro de una familia de Dénia: "El dolor no prescribe, queremos recuperar a nuestro Juan y darle sepultura"

El desgarro de una familia de Dénia: "El dolor no prescribe, queremos recuperar a nuestro Juan y darle sepultura"

Gata ya tiene centro de día y de envejecimiento activo, pero la conselleria todavía le debe 864.118 euros de las obras

Gata ya tiene centro de día y de envejecimiento activo, pero la conselleria todavía le debe 864.118 euros de las obras

HLA San Carlos: El apoyo social y familiar, clave en la menopausia

HLA San Carlos: El apoyo social y familiar, clave en la menopausia

HCB Dénia y el Ayuntamiento de Ondara colaboran con la formación en primeros auxilios de la Policía Local

HCB Dénia y el Ayuntamiento de Ondara colaboran con la formación en primeros auxilios de la Policía Local

UNED Dénia lidera el proyecto de igualdad de género online entre adolescentes de la UE

UNED Dénia lidera el proyecto de igualdad de género online entre adolescentes de la UE

Martí Jorro Batalla, de l’IES Pedreguer, guanya el concurs literari d’AMIC-Ficcions

Martí Jorro Batalla, de l’IES Pedreguer, guanya el concurs literari d’AMIC-Ficcions
Tracking Pixel Contents