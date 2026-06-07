¿Ha pinchado Xàbia la burbuja? Llegó a 6.000 viviendas turísticas y ahora hay 4.226

El efecto fue inmediato. Ponerse a regular el alquiler turístico y empezar a desinflarse la burbuja. Las viviendas vacacionales amenazaban con transformar de arriba a abajo el modelo de Xàbia. Se veía en la calle. Los turistas llegaban en oleadas y arrastraban sus maletas mientras, móvil en mano, buscaban el piso de alquiler turístico. Llegaban con la idea de zambullirse en calas secretas de aguas turquesa y, de repente, se veían, medio desorientados y a pleno sol, caminando por la Xàbia más inhóspita, la de las avenidas (la de Palmela y la del Pla) de los supermercados y las naves comerciales. La Xàbia poligonera recibe con los brazos abiertos a los turistas de las vacaciones relámpago.

Sí, a Xàbia la atropelló el fenómeno del alquiler vacacional. Superó las 6.000 viviendas destinadas a ese uso. En febrero de 2025, los pisos, apartamentos y chalés con certificado de alquiler turístico llegaban a los 5.973. El ayuntamiento suspendió licencias. Urgía regular. Y el globo perdió fuelle. Ahora hay 4.226 viviendas turísticas.

El tope de viviendas turísticas que se establece en cada zona de Xàbia / Levante-EMV

¿Siguen siendo demasiadas? El concejal de Urbanismo, Pere Sapena, del PP, asegura que no, que en un pueblo como Xàbia con más de 30.000 viviendas y donde las plazas hoteleras siguen siendo escasas, ese número de viviendas de uso turístico no es para tirarse las manos a la cabeza. De hecho, el gobierno local (PP y CpJ) ya ha establecido un techo de 4.584 casas de alquiler vacacional. Se está tramitando la modificación del plan general para poner ese máximo. Y se ha renovado la suspensión de licencias.

Pero la oposición del PSPV advierte que ya se ha llegado al límite y que no se debería dar ni una licencia más. Asegura que Xàbia ya está saturada y que hay que pensar más en decrecer que en mantener la ilusión de que al globo urbanístico y turístico todavía puede dar más de sí.

Xàbia permitirá incrementar en 358 las casas de alquiler vacacional actuales. Fija porcentajes tope de vivienda turística de entre el 6 % en el casco antiguo y el 25 % en el Tossalet.

La evolución de las viviendas en un año y la bajada de 5.973 destinadas a ese uso a 4.226 / Levante-EMV

La cosa se reparte de la siguiente manera: en el casco urbano hay 256 y se podrá subir a 303 (47 más), en el puerto hay 258 y el techo se fija en 276 (18 más), en el Muntanyar se podrá pasar de las 1.570 de ahora a 1.700 (130 más), en la falda del Montgó hay 275 y se podrá llegar a 292 (17 más), en el interior hay 414 y el máximo se establece en 545 (131 más) y en el Tossalet ya se ha llegado a 1.453 y se limita la subida a 1.468 (15 más).

La regulación en Dénia: «Avasallan nuestros centros urbanos»

«Es un fenómeno que avasalla nuestros centros urbanos», afirmó la concejala de Territorio de Dénia, Maria Josep Ripoll en el pleno del viernes que dio luz verde (ahora se saca a exposición pública) a la ordenanza que regula las viviendas de alquiler turístico. Dénia ha optado por sacar de sus barrios y del núcleo de Jesús Pobre los pisos vacacionales. No dará licencias y las que hay no las renovará a partir de que en 2029 empiecen a caducar.

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Pero el gobierno de Dénia (PSPV y Compromís) solo toma medidas en el casco urbano e incluso deja fuera el nuevo barrio que crece hacia el sur, hacia el Montgó. No hay restricciones en las urbanizaciones del Montgó y en toda la franja litoral de les Marines y les Rotes.