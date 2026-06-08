Nacidas en Dénia e hijas de Diana: Quince tortugas descubren el mar en la playa donde rompieron el cascarón
Una de las tortugas, bautizada Marieta, lleva una marca satelital que permitirá saber su rumbo
La suelta ha servido para subrayar que estas playas son un prodigio de biodiversidad y las preferidas por las tortugas bobas (Caretta caretta) para poner sus nidos
La tortuga Diana tiene una prole increíble. El pasado año regresó a poner un nido a Dénia. Y puso un nido y luego otro y luego otro más y, finalmente, un cuarto. Diana siente una querencia especial por las playas dianenses. Ojalá vuelta este año. Es una tortuga fertilísima. En cada nido suele haber unos cieen huevos. Hoy quince tortugas hijas de Diana han descubierto el Mediterráneo allí donde rompieron hace casi un año el cascarón. La Fundación Oceanogràfic las ha soltado en la playa del Raset. Máxima expectación. Una multitud se ha arremolinado tras las vallas. David Nácher, educador de la Fundación Oceanogràfic, ha explicado que estas quince tortugas han estado un año en el Arca del Mar. Ahora, pelín creciditas, tienen más posibilidades de sobrevivir. Sus hermanas sí entraron en el mar cuando a finales de agosto y principios de septiembre eclosionaron los nidos. Una de las tortugas soltadas hoy, bautizada Marieta, lleva una marca satelital. Se sabrá su rumbo.
El Mediterráneo es un mar de caminos. Ahora, por ejemplo, las ballenas rorcuales están pasando en gran número por las aguas del cabo de Sant Antoni. Realizan su migración anual desde el mar de Liguria hacia el sur. Es en Dénia y Xàbia donde más se acercan a la costa.
Ha sido dejar en la arena a las tortugas y éstas se han dirigido decididas al mar. Hoy se han sumergido por primera vez en el Mediterráneo. David Nácher ha comentado que las tortugas suelen volver a la playa donde nacieron a hacer sus nidos. Diana le ha hecho mucho bien a las playas de Dénia. El nombre le va como anillo. Su extensísima prole (las que sobrevivan, que la vida de una tortuga es sortear amenazas: plásticos, redes y anzuelos abandonados, contaminación...) podría volver a estas playas para poner sus nidos.
La labor de los voluntarios
La concejala de Medio Ambiente, Sandra Gertrudix, ha dado las gracias a todos los voluntarios que se enrolan cada año en el avistamiento de rorcuales y cetáceos y en la vigilancia de los posibles nidos de tortuga. Quien vea una tortuga salir del agua o descubra su rastro (la huella de las aletas es fácilmente reconocible) debe llamar de inmediato al 112.
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