"Nuestras calas no son un producto de consumo masivo", advierte la alcaldesa de Xàbia
La periodista francesa Elisa Perrigueur recoge en Casa Mediterráneo el premio internacional "Ciudad de Xàbia"; lo ha logrado con un reportaje sobre los cruceros turísticos
Marian Albalat, mención especial con un reportaje sobre las abejas: "Cuidar lo más pequeño es la única forma de cuidar lo más grande"
"Nuestras calas no son un mero producto de consumo masivo". Lo dijo la alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, el viernes, en la entrega en Casa Mediterráneo (Alicante) del III Premio Internacional de Periodismo y Turismo Sostenible "Ciudad de Xàbia". La alcaldesa, ahora que las calas de la Granadella y la Barraca o Portitxol vuelven a estar a tope de bañistas (también saturadas de coches y con bares con la música que atruena), abogó por llegar a un equilibrio entre el turismo y la preservación de "aquello que nos hace únicos", en este caso el paisaje y la belleza y el sosiego de las calas. "El verdadero éxito radica en conseguir que quienes nos visitan se conviertan en aliados de nuestro entorno y lo protejan con nosotros", dijo.
Casa Mediterráneo acogió el viernes el acto de entrega de este premio. En esta edición, marcada por una alta participación y un notable salto cualitativo en las propuestas, el jurado ha otorgado por unanimidad el máximo galardón a la periodista francesa Elisa Perrigueur por su trabajo “Dans le huis clos des croisières” (“En el espacio cerrado de los cruceros”), publicado en la prestigiosa cabecera "Le Monde Diplomatique". El jurado destacó la capacidad de la periodista para analizar el turismo masivo desde una mirada profundamente humana, crítica y contemporánea.
La autora describe con precisión cómo estos grandes transatlánticos operan como burbujas herméticas de ocio y consumo diseñadas para retener al pasajero, mientras que las escalas urbanas se reducen a escenarios de consumo rápido y saturación masiva. La investigación aborda no solo el impacto ecológico y las contradicciones socioeconómicas de las comunidades portuarias receptoras, sino también las complejas condiciones laborales existentes dentro de esta industria marina.
Mención especial a Marian Albalat
La Mención Especial fue para la periodista Marian Albalat de Dénia por su reportaje “La ONU reconoce a la abeja como el ser vivo más importante del planeta”, emitido en Vistanova Televisión. El trabajo vincula de forma directa la apicultura tradicional, la economía circular y el agroturismo con la necesidad de preservar el equilibrio de los ecosistemas rurales mediterráneos. Al recoger el reconocimiento, Albalat ha reivindicado el compromiso ético de su profesión: “Los periodistas tenemos la misión de ser altavoces y dar espacio a quienes protegen la naturaleza. La abeja nos recuerda que todo en este planeta está conectado: cuidar lo más pequeño es la única forma de cuidar lo más grande”.
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