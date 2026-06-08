Trescientos escolares participan en una jornada de convivencia contra el acoso escolar en Xàbia

El alumnado de 5º y 6º de primaria de los centros de Xàbia ha participado en la última sesión del proyecto de prevención del acoso escolar desarrollado a lo largo de todo el curso por la Unidad de Agentes Tutores de la Policia Local. Una iniciativa que se retomará el próximo curso con el objetivo de seguir fomentando la convivencia, el respeto y la detección temprana de situaciones de acoso.

Un gran "no" contra el acoso / Levante-EMV

La jornada, que ha reunido a cerca de 300 participantes, ha servido como acto de clausura de un trabajo continuado que ha contado con la implicación del alumnado, el profesorado, los agentes tutores y distintos profesionales municipales.

Durante la mañana se han expuesto los murales elaborados por los centros participantes y se ha podido disfrutar de una exhibición de Kosmo y Khalan, de la Unidad Canina. Uno de los momentos más destacados ha sido el testimonio de un joven que sufrió acoso escolar, quien, acompañado por su familia y por la psicóloga de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Xàbia, Eugenia Bolufer, ha compartido su experiencia con los niños y niñas. Se trata de la primera vez que una actividad de estas características se incorpora al proyecto.

Las agentes tutores Rosa María Ramos y Vicen Bolufer junto al intendente jefe, el concejal de Seguridad, la responsable de Educación y la psicóloga municipal / Levante-EMV

Tanto el alumnado como el profesorado han tenido la oportunidad de formular preguntas y compartir reflexiones, generando un espacio de diálogo muy enriquecedor. La jornada también ha incluido una reflexión final en torno a la canción Invisible, convertida en un símbolo de la lucha contra el acoso escolar.

Los participantes han formado conjuntamente la palabra “NO”, mostrando su rechazo unánime ante cualquier situación de acoso. Además, durante el desarrollo del proyecto se ha habilitado un buzón anónimo para que el alumnado pudiera expresar inquietudes o comunicar posibles casos de manera confidencial que ha dado buen resultado.

El acto ha contado con la presencia de la concejala de Educación, Mavi Pérez, el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Ortolà, las agentes tutores Rosa María Ramos y Vicen Bolufer, así como del intendente jefe, José Antonio Monfort y Eugenia Bolufer, psicóloga del Ayuntamiento, quienes han querido respaldar esta iniciativa y han podido conocer personalmente al joven que ha tenido la valentía de compartir su experiencia ante todos los asistentes.

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No hay lugar para la indiferencia

Tanto el alumnado como el profesorado y los agentes tutores han valorado muy positivamente el desarrollo del proyecto, destacando la importancia de seguir trabajando una problemática real que también está presente en Xàbia. Mavi Pérez ha señalado que esta jornada ha servido para concienciar, ofrecer herramientas de prevención y recordar que frente al acoso escolar no cabe la indiferencia y que toda la sociedad debe implicarse en su detección y erradicación. Finalmente, Ortolà ha destacadola importancia de trabajar la prevención desde edades tempranas y de ofrecer a los menores espacios seguros donde puedan expresarse libremente y sin miedo.