De l'Alt de Benimaquia del siglo VII a. C. a la Ruta del Vino de Alicante: Dénia reivindica su historia y su futuro vitivinícola

La presidenta de la asociación Ruta del Vino de Alicante, María Miñano, y el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, han firmado hoy en el ayuntamiento la carta de compromiso por la que ambas entidades consolidan su colaboración para favorecer un enoturismo de calidad en la ciudad.

La firma ha contado con la presencia de la concejala de Turismo, Marta Gascó, y otros socios de la Ruta del Vino como Luis Silvestre, de Melicatessen. También han sido testigos de la adhesión la presidenta de la Asociación de Empresarios de la Hostelería y Turismo de la Marina Alta (AEHTMA), Amor López, la directora del Centre Integrat Públic de Formació Professional de Dénia (CIPFP), Marisa Ballester, la directora del CdT Marina Alta de Dénia, Adriana Valcárcel; el cocinero y formador del CdT Evarist Miralles y el director de la Oficina la Innovación y la Creatividad-Ciudad UNESCO Creativa de la Gastronomía, Floren Terrades

La incorporación de Dénia a la Ruta del Vino no responde únicamente a su potencial turístico, sino a una vinculación histórica auténtica, donde el vino ha formado parte de la esencia del territorio desde sus orígenes. El Alt de Benimaquia, del siglo VII a. C. y considerado uno de los yacimientos más relevantes del Mediterráneo occidental relacionados con la producción de vino en época ibera, constituye uno de los principales argumentos patrimoniales para la adhesión de Dénia a la Ruta del Vino.

A ello se suma el reconocimiento internacional de Dénia como Ciudad Creativa de la Gastronomía por UNESCO, distinción que reconoce un modelo gastronómico basado en el producto local, la tradición mediterránea, la innovación culinaria y el vínculo entre alimentación, paisaje y cultura.

La integración de Dénia permitirá ampliar el alcance de la Ruta del Vino de Alicante hacia nuevas experiencias enoturísticas, donde el vino dialogue con la alta gastronomía, el producto de proximidad, el turismo cultural y el atractivo de un destino internacional consolidado, considera la asociación promotora de la iniciativa.

Además, la presencia de Dénia favorecería la creación de itinerarios complementarios entre costa e interior, fortaleciendo la conexión entre municipios, bodegas, productores y agentes turísticos de toda la Costa Blanca.

Desde esta perspectiva, Dénia no solo aportaría capacidad de atracción turística, sino, además, una identidad singular capaz de enriquecer la propuesta global de la Ruta del Vino de Alicante: un destino donde el vino se entiende como patrimonio, paisaje y experiencia gastronómica.

La concejala de Turismo, Marta Gascó, ha señalado que la adhesión de Dénia a la Ruta del Vino, aprobada en pleno por unanimidad el pasado 28 de mayo, “es coherente con el modelo de turismo que defendemos: sostenible, desestacionalizador y arraigado a nuestra identidad”.

La concejala de Turismo, el alcalde y la presidenta de la asociación Ruta del Vino de Alicante / Levante-EMV

Como hizo en el pleno, Gascó ha recordado a los asistentes los tres motivos principales por los que Dénia debe estar en la Ruta del Vino: por coherencia con nuestro posicionamiento gastronómico, “ya que refuerza nuestra distinción como Ciudad Creativa de la Gastronomia UNESCO y nos integra en un producto enoturístico de calidad”; porque el vino forma parte de nuestra historia y de nuestro territorio, “somos parte de un paisaje vitivinícola que compartimos con la Marina Alta y que merece ser puesto en valor”; y, por último, porque ya existen agentes implicados, en alusión a Melicatessen y la Bodega Les Freses, “que ofrecen experiencias vinculadas al vino, al paisaje y a la cultura mediterránea y el ayuntamiento tiene que acompañar y reforzar ese tejido empresarial”.

Por su parte, María Miñano Gómez, presidenta de la Ruta del Vino, ha subrayado que “hablar de Dénia y vino es hablar de una relación histórica profundamente arraigada, donde patrimonio, territorio y tradición convergen para proyectar una nueva mirada al enoturismo de la Costa Blanca”. “En el contexto actual, el vino no se consume de forma aislada: se vive junto a la gastronomía, el paisaje y la identidad local. Dénia aporta precisamente ese ecosistema experiencial”, ha añadido.

La Ruta del Vino

Las acciones de la Ruta del Vino se encaminan al desempeño de una misión: el impulso turístico de las comarcas vinícolas en Alicante a través de la puesta en valor del patrimonio artístico-cultural de sus municipios, la gastronomía local y la oferta de servicios de calidad. Una oferta que se materializa ya en más de 80 establecimientos adheridos.

Además, la Ruta del Vino de Alicante forma parte de ACEVIN (Asociación Española de Ciudades del Vino), que coordina la marca Rutas del Vino de España, un club de producto enoturístico respaldado por la Secretaría de Estado de Turismo, TURESPAÑA y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Desde 2019, la Ruta del Vino de Alicante y las Rutas de Utiel-Requena, Castelló y València fundaron la Federación Enoturismo Comunitat Valenciana, con el objetivo de promocionar el Turismo del Vino de toda nuestra región en el ámbito nacional e internacional.

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Dénia es el último municipio en incorporarse a esta red de la que ya forman parte 18 destinos más: la Vall de Pop, l´Alfàs del Pi, Villena, Salinas, Algueña, El Pinós, Monòver, Petrer, Sax, Calp, Teulada-Moraira, Sant Joan d´Alacant, Hondón de las Nieves, Elx, Relleu, La Nucia y Mutxamel.