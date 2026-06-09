Bienvenidos a Torrecremada, la gran casa agrícola del siglo XIX que ya está lista para dar vida a la Dénia universitaria

Bienvenidos a Torrecremada. Fue una gran finca agrícola del siglo XIX. Está llamada a convertirse en el "corazón" de la Dénia universitaria. La restauración está terminada. Ha costado lo suyo. La casa es enorme. Es tan grande que tiene espacio para crear ahora un aula magna de impresión. Un aula para sentar cátedra. Esta casa es el ejemplo perfecto de cómo se puede salvar patrimonio y darle un nuevo uso. La concejala de Territorio, Maria Josep Ripoll, ha subrayado que las obras han ido más allá de la rehabilitación. "Hemos recuperado la memoria de esta finca de la época dorada de la pasa".

El aula magna permitirá salvar las estrecheces de los espacios culturales actuales / A. P. F.

Sí, se han salvado elementos históricos. La almazara se conserva intacta. Es una joya de la etnología. Los arcos del riurau también se mantienen. Los pavimentos hidráulicos son una maravilla. En el aula que es cocina (los modernos fogones están sobre un mueble que lleva el nombre de mueble al extremo: gira sobre un eje y los cocineros-maestros podrán buscar el ángulo correcto para cocinar y enseñar), se ha colocado a modo de jácena el mástil de madera de un antiguo pailebote del comercio de la pasa. El mástil es puramente decorativo. Los techos, pilares y jácenas de hormigón ya le dan al rehabilitado edificio una consistencia absoluta. Los arquitectos han querido dejar el hormigón a la vista (solo en el interior). Un guiño quizá brutalista en una casa agrícola del siglo XIX.

La almazara de la finca de Torrecremada / A. P. F.

Torrecremada será la sede de Gasterra, el centro de gastronomía del Mediterráneo. La Universitat d'Alacant impartirá másteres de gastronomía. No obstante, Dénia también ha firmado un convenio para ser sede de la Universitat de València. Y luego está el ciclo de "Dénia, Ciutat del Pensament". Esta casa avivará la efervescencia académica y cultural. También se trasladará aquí el departamento municipal de Educación. Y hay un espacio reservado para el bar-cafetería (imprescindible, por supuesto). Su patio, con piso de empedrado de cantos rodados, dará mucho juego. La Dénia universitaria (la UNED ya hace décadas que abrió camino) hace memoria de la Dénia agrícola. La casa de Torrecremada está dentro de un jardín precioso. Cuenta con arquitecturas de aire arabizante. Los árboles son frondosos (la araucaria, el árbol de los indianos, está aquí y prácticamente en todas las antiguas fincas rurales de la ciudad). Se escucha el rumor del agua. Es un jardín de deliciosa musicalidad. Acoge los conciertos del ciclo de "Jazz a Torrecremada".

Torrecremada de Dénia en 1992: traza agrícola y gran valor patrimonial / Enric Martínez. Fundació Cirne

La concejala de Territorio ha asegurado que la casa de Torrecremada estará abierta y con uso antes de acabar el año. El alcalde, Vicent Grimalt, ha recordado que este proyecto viene de lejos. En el año 2003, cuando era alcaldesa la socialista Paqui Viciano, se lograron subvenciones para restaurar Torrecremada y la casa de la calle Sant Josep, en pleno centro histórico. Cambió el gobierno local (entro el PP) y cambiaron las prioridades. En 2015, cuando Vicent Grimalt, del PSPV, llegó a la alcaldía (pacto con Compromís el llamado "acord del Castell"), se rescataron la rehabilitación de la casa de la calle Sant Josep, hoy biblioteca pública municipal Juan Chabás, y de la casa de Torrecremada.

La concejala Maria Josep Ripoll abre la puerta de atrás de la casa de Torrecremada / A. P. F.

Pequeña encerrona a Ximo Puig

Ha recordado Grimalt que un día que Ximo Puig, entonces presidente de la Generalitat, estaba en Dénia, se lo llevó a pasear por Torrecremada. Fue una pequeña encerrona. Le dijo que el Consell y Dénia debían ir de la mano en la rehabilitación. Se firmó un convenio. Cada parte ponía 1,2 millones. La Diputación de Alicante también arrimó el hombro. Dio una subvención para rehacer el proyecto, que estaba, después de tantos años, desfasado. "Las obras se han hecho muy largas, sí", ha convenido Grimalt, que ha recordado que se han prolongado durante cuatro años y que se han tenido que adaptar a los hallazgos arqueológicos (salió a la luz un tramo de muralla islámica) y a las subidas de precios.

La casa de Torrecremada, contemplada desde la torreta / A. P. F.

Ahora, por fin, Torrecremada está lista para convertirse en el meollo de la actividad académica, formativa y universitaria de Dénia. El aula magna es enorme. Las aulas más pequeñas dan para entretenerse no con las musarañas (la distracción habitual de los estudiantes), sino con los dibujos geométricos de los preciosos pavimentos hidráulicos. El singular porche con tejadillo de forja de la entrada principal no se ha podido salvar (el metal estaba muy deteriorado), pero se ha replicado la estética (ahora más sobria, quizá). Esta entrada está coronada por una balaustrada y una pequeña espadaña.

El antiguo pavimento hidráulico restaurado y que ahora adorna el suelo de una aula / A. P. F.

También se ha mantenido la torreta de la casa del siglo XIX. Se ha dejado, eso sí, hueca. Los pisos son de cristal. Se busca el efecto de mirarla desde abajo y contemplar ese espacio que se eleva. Se ha colocado una escalera de caracol de hierro.

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La cristalera del espacio que será cafetería y que cuenta con un luminoso patio / A. P. F.

El riurau cuenta con una doble arcada. Ahora será sala de exposiciones. Dentro del riurau está el molino de aceite, es decir, la almazara. Las dos piedras de moler, las muelas, son impresionantes. El ingenio está perfectamente conservado. En un edificio que será centro de gastronomía del Mediterráneo, la almazara es un tesoro. Los alumnos, enfrascados en la sofisticada cocina de hoy, no perderán de vista que la agricultura y la sabiduría tradicional lo explican todo.