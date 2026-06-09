Els Magazinos celebra la quinta edición de la feria “Sol i Sal”, un día festivo para reivindicar los salazones y el pescado seco de la Marina Alta

Por quinto año consecutivo, Els Magazinos organizará una jornada festiva para celebrar los salazones, el atún y el pescado seco, una de las señas de identidad cultural y gastronómica de la comarca de La Marina Alta. La feria “Sol i Sal” se celebrará el domingo 21 de junio bajo la iniciativa Cuina de Territori y, como siempre, cuenta con la colaboración de Cerveza Turia.

Los salazones, realizados a través de un proceso de secado de pescados de las lonjas, serán los protagonistas de la feria “Sol i Sal” a través de una variada programación cultural y gastronómica que incluirá charlas de expertos, degustaciones y un almuerzo diseñado por Diana Cervera elaborado expresamente para la ocasión. Els Magazinos, el mercado gastronómico y cultural de Dénia, honrará esta parte de nuestra historia para que los asistentes puedan adentrarse en una tradición propia de nuestro territorio que no debemos olvidar.

Una feria con sabor a mar: sardinas a la brasa / BODIA.B

Un año más, el cartel de la feria “Sol i Sal” lo ha realizado la ilustradora valenciana África Pitarch , con quien Els Magazinos colabora asiduamente.

El cartel que ha realizado África Pitarch / África Pitarch

Programación V Feria Sol i Sal

10:30-12:30 h | A la Fresca Events

Mesa redonda + almuerzo

Con la participación de diversos expertos en salazones, que abordarán esta técnica de secado, así como el producto gastronómico, desde diferentes puntos de vista:

El Doctor en Historia Javier Calvo presentará el cuaderno de la serie El Nostre Territori, titulado “La mar es sólo para valientes”. Nuestro historiador de referencia nos hablará de los terribles monstruos marinos que existen: El Fiseter o Prister, Escila y Caribdis, las sirenas, el Leviatán, la Hiedra de Lerna, el Rosmaro o las ballenas, entre otros, y también nos narrará las penurias que sufrían quienes tenían que viajar en una galera hace 500 años.

presentará el cuaderno de la serie El Nostre Territori, titulado “La mar es sólo para valientes”. Nuestro historiador de referencia nos hablará de los terribles monstruos marinos que existen: El Fiseter o Prister, Escila y Caribdis, las sirenas, el Leviatán, la Hiedra de Lerna, el Rosmaro o las ballenas, entre otros, y también nos narrará las penurias que sufrían quienes tenían que viajar en una galera hace 500 años. El escritor valenciano Antonio Sellés Rodríguez presentará su libro “Sal, peix i tradició: La indústria del salat a La Vila Joiosa”. Graduado en Historia y Máster en Arqueología y Gestión Integral del Patrimonio por la Universidad de Alicante, su labor investigadora se ha centrado en el estudio de diversos yacimientos arqueológicos de época romana situados en el término municipal de la Vila Joiosa (Alicante). En 2018, recibió una ayuda del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert para la investigación “La cultura de la sal: patrimonio material e inmaterial”, ganador del 2º Premio de Investigación Jaume Soler en 2024.

presentará su libro “Sal, peix i tradició: La indústria del salat a La Vila Joiosa”. Graduado en Historia y Máster en Arqueología y Gestión Integral del Patrimonio por la Universidad de Alicante, su labor investigadora se ha centrado en el estudio de diversos yacimientos arqueológicos de época romana situados en el término municipal de la Vila Joiosa (Alicante). En 2018, recibió una ayuda del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert para la investigación “La cultura de la sal: patrimonio material e inmaterial”, ganador del 2º Premio de Investigación Jaume Soler en 2024. El pescador Jesús “El Canari”del barco “Germans Femenia”, de la cofradía de Dénia , donde secan moixa y bacallaret, nos contará la diferencia entre la pesca de trasmallo y la pesca de arrastre. También nos hablará de la tradición de secar pescado de la familia de "Els Canaris" y nos explicará lo que es samorexar, que consiste en secar el pescado solamente durante un día, para conseguir una textura más tierna.

, donde secan moixa y bacallaret, nos contará la diferencia entre la pesca de trasmallo y la pesca de arrastre. También nos hablará de la tradición de secar pescado de la familia de "Els Canaris" y nos explicará lo que es samorexar, que consiste en secar el pescado solamente durante un día, para conseguir una textura más tierna. Amadeu Ros, pescador jubilado de la barca de arrastre Cap Prim Segon de la Cofradía de Xàbia , que nos enseñará cómo se realiza el secado de pescados en la barca, como la moixa, el bacallaret y el pulpo.

, que nos enseñará cómo se realiza el secado de pescados en la barca, como la moixa, el bacallaret y el pulpo. Tony Pérez, productor de semisalazones y salazones, creador de Alma Marina : un proyecto dedicado a la reinterpretación contemporánea de uno de los grandes patrimonios gastronómicos del Mediterráneo. Tony nos hablará de “La evolución de los salazones: el respeto al pescado”. Desde hace más de quince años, trabaja en el estudio y desarrollo de nuevas formas de elaboración que permitan conservar la esencia de los salazones tradicionales adaptándolos a los gustos y usos de la cocina actual. Fruto de esa investigación nació el concepto de semisalazón, del que fue pionero y principal impulsor: una técnica basada en reducir los tiempos de salado y curación para obtener productos más delicados, equilibrados y versátiles gastronómicamente. Su producción se centra especialmente en las huevas de mújol, producto emblemático de la marca, así como en otras huevas de pescado y elaboraciones de bonito, caballa, mojama y sardina de bota. La filosofía de Alma Marina se basa en la selección de materias primas de máxima calidad, el respeto por el producto y la búsqueda constante de la excelencia gastronómica.

El historiador Javier Calvo / BODIA.B

Durante la mesa redonda, se servirá el almuerzo elaborado por Diana Cervera de A la Fresca, que consistirá en 3 platos maridados con Cerveza Turia:

Aperitivo Sol i Sal

Mullador de tomate de Xavier con capellà a la flama

Figatell de atún con tosta de pan con “sagí”

Reserva ya tu almuerzo y tu sitio para la mesa redonda por 15 euros en el siguiente enlace: la web de Els Magazinos .

Los sabrosísimos salazones / BODIA.B

Plaza Dénia es vida

12:00-14:00 h

Sardinà ofrecida por el restaurante A la Fresca

Los asistentes podrán pedir un plato de sardinas a la brasa + una Cerveza Turia por 12€.

12:30-14:30 h

Taller de pintura “Colores del Garum” con el artista alcoyano Ximo Canet

Boquerones, sardinas, caballas, curas o mussolas: en este taller creativo para todas las edades te llenarás de color sumergiéndote en las aguas del Mare Nostrum. Mediante la técnica de los pescadores japoneses, el Gyotaku, y los aceites ancestrales del ebrú, cautivarás e interpretarás las especies marinas que dan vida a los pescados de salazón creando una pieza única que podrás llevarte a casa.

Tony Pérez, productor de semisalazones y salazones, creador de Alma Marina / Levante-EMV

Durante toda la jornada | Calle de los Sabores

Los más de 20 locales de la Calle de los Sabores ofrecerán platos elaborados con salazones, inspirados en “Sol i Sal”, siempre maridados con una cerveza Turia.

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La deliciosa cocina marinera de Els Magazinos / Levante-EMV

Sobre Els Magazinos

Els Magazinos apuesta por la buena vida, la buena mesa y un espacio mediterráneo para compartir. Un sitio que ha pasado de caballerizas reales a fábrica de juguetes, Els Magazinos sobrevive en el tiempo sin perder el esplendor de Baix la Mar. Un punto de encuentro de los vecinos de Dénia, un lugar para vivir los valores mediterráneos y disfrutar de la mejor gastronomía de La Marina Alta, de la artesanía local y de las propuestas artísticas en su sala expositiva.