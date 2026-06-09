Franja de protección de los chalés y cortafuegos: Calp clarea las pinadas de la Empedrola para prevenir incendios

El Ayuntamiento de Calp ha finalizado los trabajos de mejora y mantenimiento forestal en las zonas verdes municipales de las partidas Empedrola I y II. Las actuaciones se han desarrollado sobre una superficie total de 8,2 hectáreas con el objetivo de prevenir posibles incendios forestales.

Estas han consistido en la creación de una franja de protección de 10 metros de anchura junto a las zonas urbanizadas y de una franja cortafuegos de 35 metros aprovechando el vial existente que separa ambas zonas verdes. Además, se han llevado a cabo trabajos de mejora y limpieza de la vegetación para reducir el riesgo de incendios y favorecer el crecimiento de los árboles mejor conservados.

Ladera próxima a los chalés que se ha desbrozado ahora / Levante-EMV

Para ello, se ha eliminado parte de la vegetación más densa, especialmente las especies más inflamables y la vegetación seca, reduciendo así la cantidad de material combustible presente en la zona. También se ha aumentado la separación entre las copas de los árboles para dificultar la propagación del fuego.

Bosques rodeados de zonas residenciales

Las zonas verdes de Empedrola I y II son áreas municipales de gran extensión rodeadas de zonas residenciales. El objetivo principal de estas actuaciones, que han tenido un coste de 60.000 euros, ha sido sanear la vegetación existente y así prevenir posibles incendios. La intervención forma parte del Plan Local de Prevención de Incendios forestales y, en este sentido, está previsto seguir invirtiendo en la limpieza y mantenimiento de los bosques calpinos.

Noticias relacionadas

“Los incendios se apagan en invierno, por eso desde el Ayuntamiento de Calp tenemos previsto continuar con las labores de limpieza de los montes después del verano. La próxima actuación se llevará a cabo en la zona de Gargasindi, para la que se ha reservado otra partida de 60.000 euros ”, ha señalado el concejal de Medio Ambiente, Pere Moll.