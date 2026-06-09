Calp aprueba cambiar los plenos a los viernes por la tarde: primera derrota del gobierno local en minoría

El gobierno de Calp (Somos Calpe, PSOE y Compromís) ha sufrido en el pleno de esta tarde su primera derrota. Una derrota que duele. Más simbólica que otra cosa, pero que escuece. El tripartito está en minoría desde que en abril la concejala Paqui Solivelles abandonó el pacto y el grupo municipal de Somos Calpe y se convirtió en concejala no adscrita. Defendamos Calpe, PP y Solivelles han sacado esta tarde adelante la propuesta de cambiar el pleno del segundo martes de cada mes al segundo viernes de cada mes. El horario, el mismo: las 17 horas. La propuesta la ha presentado Defendamos Calpe. Desde el inicio de la legislatura, el líder del PP de Calp, César Sánchez, denunció que el gobierno local había fijado el pleno ordinario a propósito los martes por la tarde para que él, que es diputado en el Congreso, en Madrid, no pudiera acudir (tiene sesión de control). Sánchez ha acudido incluso al juzgado para pedir que se respete su derecho a la participación política. Perdió en primera instancia. Ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana.

La oposición ha sumado 11 votos frente a los 10 del equipo de gobierno. El acuerdo de celebrar los plenos el viernes por la tarde no se cumplirá de hoy para mañana. Queda un año para las elecciones. Entre informes jurídicos, posibles recursos y disquisiciones, la cosa entrará en un laberinto administrativo que se alargará meses y meses. Es una batalla simbólica. Y hoy la ha ganado el bloque de la oposición.

La alcaldesa ha arremetido contra César Sánchez, que hoy sí ha asistido al pleno. "No viene los martes a los plenos porque no quiere. Ha decidido estar en el Congreso de los Diputados y no aquí", ha dicho Sala. "Es un político profesional y hace lo imposible para salirse con la suya", ha afirmado, y le ha acusado de "tontear y flirtear" con Paqui Solivelles, "hoy concejala tránsfuga".

Paco Quiles, de Defendamos Calpe, ha señalado que el cambio de pleno busca "garantizar la participación política" de todos los concejales. Ha revelado que hay un informe del secretario que señala que el acuerdo de cambiar el día de pleno es vinculante y no preceptivo. Por tanto, ya se intuye que, de momento, los plenos no se moverán de los martes.

"Salvar al soldado Sánchez"

El portavoz del PSOE, Guillermo Sendra, ha interpretado que este acuerdo significa que la oposición "se quita la careta" en la operación de "salvar al soldado Sánchez". Mientras, el portavoz de Compromís, Ximo Perles, ha acusado a la oposición de aprovechar el voto de una "concejala tránsfuga".

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Paqui Solivelles ha afirmado que ha abandonado el gobierno local y el grupo de Somos Calpe por "coherencia y principios". Ha defendido que ahora no está sometida a la disciplina de partido y que vota con libertad y en conciencia.