Arte bien enraizado en Xàbia: la Escola de Pintura Mediterrània cierra el curso con una preciosa exposición inspirada en los árboles
La sala Ca Lambert, a tope de público en la inauguración de una muestra en la que los alumnos demuestran su originalidad y talento
Arte bien enraizado. La Escola de Pintura Mediterrània de Xàbia proclama la naturalidad. Sus profesoras, Toñi Soler y Maribel Cots, enseñan con admirable naturalidad. Animan a crear, a perder el miedo al lienzo. Enseñan también a mirar y entender el arte. Y en este curso esa naturalidad también se plasma en el motivo de la exposición de final de curso: los árboles.
Los alumnos se han inspirado en los árboles. Se han fijado en las raíces, los troncos y las ramas. Han observado con detenimiento y paciencia ese mundo vegetal, el de los árboles, que es bellísimo y de frondosa imaginación. Los árboles forman parte de la historia del arte. Los álamos de Monet o los olivos de Van Gogh van más allá del hueco paisajismo. Los artistas buscan la raíz, transparentan la poderosa savia de la expresión artística e indagan en la rugosa corteza de la vida.
La exposición, inaugurada el viernes, es maravillosa. Mirar con calma los árboles y entenderlos y pintarlos es también reencontrarse con la naturalidad del arte. Los alumnos y alumnas de esta Escola de Pintura Mediterrània, una de las instituciones culturales con más brío de Xàbia, demuestran originalidad y talento. Exploran la raíz del arte. En esta Escola de Pintura no solo les enseñan las técnicas. También les animan a crear con absoluta originalidad, a explorar su singularidad de artistas. Elegir el árbol como motivo del arte significa buscar la voz (en este caso, la pincelada) propia en la espesura del mundo.
La sala Ca Lambert, repleta de artistas y familiares
Esta muestra está en la sala municipal Ca Lambert, en el centro histórico de Xàbia. La inauguración, este viernes, fue todo un acontecimiento. La sala se llenó de artistas y familiares. La Escola de Pintura Mediterrània, fundada hace más de 40 años por Juan Bautista Segarra Llamas, democratiza el arte y libera la vena creadora de alumnas y alumnos de todas las edades.
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