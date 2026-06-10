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Brecha salarial de hasta 400 euros en el hospital y el departamento de salud de Dénia

Los trabajadores se concentran en la puerta del hospital para denunciar que, tras la reversión, sigue pendiente igualar las condiciones laborales de los trabajadores

La concentración que tuvo lugar en la puerta del hospital de Dénia

La concentración que tuvo lugar en la puerta del hospital de Dénia / Levante-EMV

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

Trabajadores de primera y trabajadores de segunda. La anhelada reversión del hospital y el departamento de salud de Dénia sigue sin corregir las diferencias laborales y salariales entre el personal laboral y el estatuario. La brecha, para igual puesto de trabajo, es de hasta de 400 euros al mes. Los laborales advierten de que eso de relegarlos a trabajadores de segunda genera desmotivación y fuga de profesionales. Han pasado ya 16 meses desde el final de la concesión de Marina Salud y el regreso a la gestión netamente pública. Era una reivindicación de la Marina Alta. Pero la conselleria debe igualar a todos y acabar con la discriminación salarial.

Los trabajadores se concentraron en la puerta del hospital de Dénia. "Tras las reversiones, queremos soluciones" era el lema de la protesta. Las reivindicaciones: mejora de las condiciones laborales, negociación de convenios, condiciones dignas y estatuarización voluntaria del personal laboral.

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El personal laboral expuso que se sienten menospreciados, que realizan las mismas labores profesionales y, sin embargo, la conselleria de Sanidad los mantiene en el limbo y no se reconoce su trabajo.

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