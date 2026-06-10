Brecha salarial de hasta 400 euros en el hospital y el departamento de salud de Dénia

Trabajadores de primera y trabajadores de segunda. La anhelada reversión del hospital y el departamento de salud de Dénia sigue sin corregir las diferencias laborales y salariales entre el personal laboral y el estatuario. La brecha, para igual puesto de trabajo, es de hasta de 400 euros al mes. Los laborales advierten de que eso de relegarlos a trabajadores de segunda genera desmotivación y fuga de profesionales. Han pasado ya 16 meses desde el final de la concesión de Marina Salud y el regreso a la gestión netamente pública. Era una reivindicación de la Marina Alta. Pero la conselleria debe igualar a todos y acabar con la discriminación salarial.

Los trabajadores se concentraron en la puerta del hospital de Dénia. "Tras las reversiones, queremos soluciones" era el lema de la protesta. Las reivindicaciones: mejora de las condiciones laborales, negociación de convenios, condiciones dignas y estatuarización voluntaria del personal laboral.

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El personal laboral expuso que se sienten menospreciados, que realizan las mismas labores profesionales y, sin embargo, la conselleria de Sanidad los mantiene en el limbo y no se reconoce su trabajo.