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Dénia lo ve (casi) todo: despliega las primeras 85 cámaras de vigilancia en edificios públicos y calles y llegará a las 250

Las cámaras son de alta tecnología y llevan inteligencia artificial de serie; se utilizarán para prevenir y disuadir conductas delictivas e incívicas, así como para resolver investigaciones

La Policía Local ya ha recurrido a las imágenes para saber cómo ocurrieron exactamente tres accidentes de tráfico

El concejal de Seguridad señala las imágenes

El concejal de Seguridad señala las imágenes / Levante-EMV

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Alfons Padilla

Redacción Levante-EMV

Dénia

Dénia lo ve (casi) todo. La torre del Gerro, del siglo XVI y desde la que se domina un inmenso horizonte, ya revelaba esa intención de avizorar o de aguaitar. No se llega a la obsesión de "Jeff" (James Stewart), el protagonista de "La ventana indiscreta" de Hitchcock y un fisgón de tomo y lomo. No, no se trata de escudriñar, sino de tener mil ojos (de momento, 85) en la ciudad y no perder ripio de lo que pasa en los espacios públicos. La ciudad te cuida y, por eso, no te quita ojo.

Y lo hace gracias al sistema de camarización que ha desplegado la concejalía de Seguridad Ciudadana en las calles y edificios municipales de Dénia, la Xara y Jesús Pobre. Lo gestiona la Policía Local. "Marcará un antes y un después en la gestión de la seguridad del municipio”, ha afirmado hoy el jefe de la Policía Local, Jovi Estruch.

Una de las cámaras instaladas en el parque de Torrecremada

Una de las cámaras instaladas en el parque de Torrecremada / A. P. F.

Estruch y el concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Scotto, han presentado el nuevo sistema y sus aplicaciones y posibilidades. Han asistido el alcalde, Vicent Grimalt, y el vicealcalde, Rafa Carrió. El primero dimite el próximo lunes y se jubila. Verá las cosas desde otra perspectiva. Carrió coge el relevo.

Ahora se han instalado 85 cámaras. Pero se desplegarán nada menos que 250. A partir del 15 de junio empieza esa segunda fase que permitirá tener ojos en buena parte de Dénia.

Las cámaras son de alta tecnología y llevan inteligencia artificial de serie. Las hay de tres tipos. Están las de vigilancia, con una calidad de imagen muy alta. Otras son de 180 grados o panorámicas, que permiten tener una visión más global de la escena. Y, por último, se utilizan las de lectura de matrículas, que se colocarán en los accesos principales del municipio y en puntos de las Marines, les Rotes y el Montgó. Las ubicaciones, ha indicado el intendente principal en jefe, se han escogido siguiendo criterios operativos.

La presentación del sistema de cámaras

La presentación del sistema de cámaras / Levante-EMV

Los objetivos principales de esta medida, “que en ningún caso tiene la finalidad de vigilar a las vecinas y los vecinos”, es la prevención y la disuasión, han coincidido a señalar Estruch y el regidor Javier Scotto. También se busca mejorar la eficiencia y el control del tráfico. Y se controlará también el acceso a zonas que están restringidas.

“Es un instrumento para mejorar la seguridad de la ciudad. Permitirán ofrecer una respuesta rápida y a tiempo real a una emergencia. Son un aliado de la policía”, ha puntualizado el concejal, que ha dicho que también facilitarán resolver investigaciones al ofrecer pruebas videográficas esenciales para la policía y los tribunales.

Esclarecer tres accidentes de tráfico

De hecho, hace unos pocos días, la Policía Local ha recurrido a las imágenes de las cámaras durante la investigación de tres accidentes de circulación.

El sistema de cámaras de la Policía Local cumple toda la normativa de protección de imágenes, que se guardarán en la base de datos un periodo de 30 días, como marca la ley.

El tratamiento y cesión de las imágenes es muy estricto y la Policía Local Dénia ha creado un protocolo interno para su uso, creando una cadena de acceso y custodia. Solo los inspectores e intendentes del cuerpo pueden buscar imágenes y descargarlas. En un segundo nivel están los mandos y atestados, que tienen permitida la investigación en las grabaciones. Finalmente, la mayoría de la plantilla policial solo está autorizada al visionado de las imágenes.

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Dénia tiene sombras de las buenas (las de los árboles), pero no tiene sombras de seguridad. Las cámaras dan mucha amplitud de miras.

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