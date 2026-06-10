Sin plazas para personas con diversidad funcional en la Marina Alta: madres y padres, obligados a dejarse sus trabajos para atender a sus hijos

La situación es dramática. Personas con diversidad funcional que acaban a los 22 años la escolarización en el colegio de educación especial Raquel Payá de Dénia no tienen a dónde ir. El centro ocupacional y de día de la Xara (Dénia), que gestiona Aprosdeco, atiende ahora mismo a 94 usuarios. No da más de sí. Además, sufre los impagos de la conselleria de Servicios Sociales. La deuda llegó recientemente a los 571.842 eruos. Las familias tuvieron que poner dinero de su bolsillo para pagar las nóminas de los profesionales. La conselleria ha enjugado parte de la deuda. Se ha aliviado un tanto la asfixia económica. Pero todavía debe las mensualidades de febrero, marzo, abril y mayo, que suman 259.245 euros.

No hay en la Marina Alta residencias para personas con diversidad funcional. La más próxima, que está en Potries (la Safor), tiene una lista de espera de diez años. Las familias han expresado hoy claramente lo que supone este abandono en inversiones e infraestructuras. Cuando un joven con diversidad termina la escolarización, su padre o su madre deben dejarse el trabajo para atenderlo en casa.

Una madre se ha levantado y ha pedido a los políticos que no se enzarzaran en debates y los apoyaran sinceramente / A. P. F.

Aprosdeco y la asociación de familias del colegio Raquel Payá han convocado hoy en el centro de día y ocupacional de la Xara a los alcaldes de la Marina Alta. Han acudido el de Dénia, Vicent Grimalt, el de Gata de Gorgos, Toni Signes, los dos del PSPV; el de Pedreguer, Sergi Ferrús, el de Jesús Pobre, Josep Fornés, y el de El Verger, Basili Salort, los tres de Compromís, así como concejales de estos pueblos, de Ondara, Xaló o l'Atzúbia. También estaba la portavoz del PP en Dénia, Pepa Font.

Ha habido un momento en el que parecía que la reunión terminaría con reproches cruzados entre los alcaldes socialistas y valencianistas y la representante del PP. Una madre se ha levantado y ha dicho que ella no estaba allí para escuchar cómo se tiraban los platos a la cabeza, que quería que los alcaldes se comprometiesen con las personas con diversidad y que hicieran toda la presión posible para paliar la gravísima carencia de infraestructuras y de recursos en la Marina Alta.

Representantes de Aprosdeco y de las familias del colegio Raquel Payá. / A. P. F.

Los representantes de Aprosdeco han recalcado que la Marina Alta necesita de forma urgente infraestructuras y recursos. "Detrás de cada plaza que falta, de cada lista de espera y de cada retraso administrativos hay personas que no pueden continuar esperando", han advertido. Han recordado que el centro ocupacional y de día de la Xara arrastran infrafinanciación y siguen funcionando con las mensualidades que se establecieron en 2019. Además, recibe muchos menos recursos que los centros concertados. Y eso impide contratar a un logopeda, a una enfermera y a más personal.

Infraestructuras imprescindibles, pero paralizadas

Los alcaldes han lamentado que, tras ceder suelo, redactar los proyectos e incluso iniciarse las obras (las del centro de enfermos mentales de Dénia), la conselleria tenga paralizadas infraestructuras que son básicas. Dos de ellas son los centros de día para personas con diversidad funcional de Pedreguer y Xaló. El alcalde de Dénia ha apelado a "movilizarnos en València o dónde haga falta". El de Jesús Pobre ha apuntado que él, que es docente y está en huelga indefinida, ha comprobado que las protestas y las medidas de presión surten efecto. Mientras, la portavoz del PP en Dénia ha pedido que no se sea tan drásticos y se agoten, antes que nada, las vías de negociación.

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Las familias esperan que la reunión de hoy sirva para que los alcaldes hagan fuerza y para dar visibilidad a la falta de plazas y recursos para personas con diversidad en la Marina Alta. Las familias lo han expresado con total claridad: están abandonadas y llega un momento en el que incluso tienen que enfrentarse a la dramática decisión de dejar sus trabajos para atender adecuadamente a sus hijos.