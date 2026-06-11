Benitatxell amplía el aclamado ciclo de catas ‘Tasta l’estiu’ con nuevos productos de proximidad y cinco experiencias
Tras agotar las plazas en pocos días en su pasada edición, el departamento de Turismo consolida este formato que este año combina vino, elaboraciones con algarroba, cerveza artesana y miel
Las inscripciones se abrirán de forma escalonada y tendrán un precio simbólico de 3 euros
El Poble Nou de Benitatxell vuelve a apostar con fuerza por el turismo sostenible, ético y de proximidad de cara a la temporada estival. El departamento de Turismo ha anunciado la segunda edición de ‘Tasta l’estiu’, un ciclo experiencial que regresa tras el rotundo éxito del año pasado, cuando completó el aforo de todas sus sesiones en cuestión de días. En esta ocasión, la iniciativa se renueva y crece de cuatro a cinco fechas, abriendo su abanico gastronómico más allá del vino para dar protagonismo a otros productos estrella de la Marina Alta.
El ciclo mantiene el espíritu de su campaña matriz, ‘Turismo para respirar. Medítalo aquí’, que busca conectar al visitante con la naturaleza y las costumbres autóctonas a través de un modelo de ocio pausado y alejado de las masificaciones. No obstante, el formato evoluciona: si el pasado verano estuvo centrado exclusivamente en bodegas ecológicas, en este 2026 los asistentes podrán disfrutar de catas de vino, cerveza artesanal, miel, productos derivados de la algarroba y otras delicias de la comarca.
Calendario de experiencias
Todas las citas programadas se celebrarán a las 20:30 horas en el emblemático marco de la plaza de la Iglesia, configurando la siguiente agenda:
- Viernes 19 de junio: Cata de vino a cargo de la asociación local BioMoscatell.
- Jueves 9 de julio: Cata de cerveza artesana de la mano de Cervezas Althaia.
- Jueves 16 de julio: Cata de productos con algarroba de La Penya.
- Jueves 6 de agosto: Cata de miel de proximidad con Mel del Poble Nou.
- Miércoles 19 de agosto: Cata de vinos y productos tradicionales con Melicatessen.
“Este recurso no solo busca fomentar un turismo diferente, lejos de masificaciones y en conexión con la naturaleza, sino que además todas las actividades que se enmarcan en esta propuesta van unidas a un componente ético, muy necesario de introducir en el actual turismo. Se busca no solo el bienestar personal sino también el del lugar que se visita, protegiendo el patrimonio cultural y natural del destino y respetando la forma de vida propia de la población local, teniendo en consideración su lengua, tradiciones, costumbres o forma de vida tranquila”, ha recordado el concejal de Turismo, Víctor Bisquert.
Inscripciones
Para garantizar una gestión óptima y evitar el absentismo, este año las experiencias tendrán un precio simbólico de 3 euros por persona (a excepción de la cata de BioMoscatell, que será gratuita). Con el fin de dar facilidades a todo el público, las inscripciones se realizarán de manera escalonada: ahora mismo se abre la reserva exclusivamente para la primera cita (19 de junio), mientras que los formularios del resto de sesiones se irán habilitando consecutivamente el lunes posterior a la celebración de la experiencia anterior.
El proceso de reserva requiere que, una vez cumplimentado el formulario a través de https://esdeveniments.benitatxell.es/, se efectúe el pago, mediante transferencia bancaria a ES74 0182 5596 9802 0800 0021 (BBVA), en un plazo máximo de 48 horas. Posteriormente, se deberá enviar el justificante bancario al correo electrónico turisme@elpoblenoudebenitatxell.com indicando el nombre y apellidos de las personas inscritas. Para mayor comodidad de grupos y familias, una única persona podrá realizar el pago y aportar el justificante en representación de varios asistentes.
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