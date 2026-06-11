Benitatxell amplía el aclamado ciclo de catas ‘Tasta l’estiu’ con nuevos productos de proximidad y cinco experiencias

El Poble Nou de Benitatxell vuelve a apostar con fuerza por el turismo sostenible, ético y de proximidad de cara a la temporada estival. El departamento de Turismo ha anunciado la segunda edición de ‘Tasta l’estiu’, un ciclo experiencial que regresa tras el rotundo éxito del año pasado, cuando completó el aforo de todas sus sesiones en cuestión de días. En esta ocasión, la iniciativa se renueva y crece de cuatro a cinco fechas, abriendo su abanico gastronómico más allá del vino para dar protagonismo a otros productos estrella de la Marina Alta.

El ciclo mantiene el espíritu de su campaña matriz, ‘Turismo para respirar. Medítalo aquí’, que busca conectar al visitante con la naturaleza y las costumbres autóctonas a través de un modelo de ocio pausado y alejado de las masificaciones. No obstante, el formato evoluciona: si el pasado verano estuvo centrado exclusivamente en bodegas ecológicas, en este 2026 los asistentes podrán disfrutar de catas de vino, cerveza artesanal, miel, productos derivados de la algarroba y otras delicias de la comarca.

Las citas de Tasta l'estiu / Levante-EMV

Calendario de experiencias

Todas las citas programadas se celebrarán a las 20:30 horas en el emblemático marco de la plaza de la Iglesia, configurando la siguiente agenda:

Viernes 19 de junio: Cata de vino a cargo de la asociación local BioMoscatell.

Cata de vino a cargo de la asociación local BioMoscatell. Jueves 9 de julio: Cata de cerveza artesana de la mano de Cervezas Althaia.

Cata de cerveza artesana de la mano de Cervezas Althaia. Jueves 16 de julio: Cata de productos con algarroba de La Penya.

Cata de productos con algarroba de La Penya. Jueves 6 de agosto: Cata de miel de proximidad con Mel del Poble Nou.

Cata de miel de proximidad con Mel del Poble Nou. Miércoles 19 de agosto: Cata de vinos y productos tradicionales con Melicatessen.

Turismo sosegado y que descubre la cultura, la arquitectura y la historia locales / Levante-EMV

“Este recurso no solo busca fomentar un turismo diferente, lejos de masificaciones y en conexión con la naturaleza, sino que además todas las actividades que se enmarcan en esta propuesta van unidas a un componente ético, muy necesario de introducir en el actual turismo. Se busca no solo el bienestar personal sino también el del lugar que se visita, protegiendo el patrimonio cultural y natural del destino y respetando la forma de vida propia de la población local, teniendo en consideración su lengua, tradiciones, costumbres o forma de vida tranquila”, ha recordado el concejal de Turismo, Víctor Bisquert.

Inscripciones

Para garantizar una gestión óptima y evitar el absentismo, este año las experiencias tendrán un precio simbólico de 3 euros por persona (a excepción de la cata de BioMoscatell, que será gratuita). Con el fin de dar facilidades a todo el público, las inscripciones se realizarán de manera escalonada: ahora mismo se abre la reserva exclusivamente para la primera cita (19 de junio), mientras que los formularios del resto de sesiones se irán habilitando consecutivamente el lunes posterior a la celebración de la experiencia anterior.

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