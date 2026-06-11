Dénia acoge el encuentro senior de la ONCE Comunitat Valenciana

Dentro del marco de la Semana del Grupo Social ONCE en la Comunitat Valenciana, Dénia se convirtió el pasado 5 de junio en el epicentro de la inclusión y la convivencia con la celebración del Encuentro Senior.

A pesar de que las inclemencias meteorológicas obligaron a modificar los planes al aire libre, la jornada fue un rotundo éxito de participación y adaptación, reuniendo a 260 personas de toda la Comunitat bajo un lema que este año recorre 14 ciudades valencianas: destacar la tecnología, el ocio y el deporte adaptado como motores de inclusión social.

Un cambio de planes centrado en la accesibilidad

El programa inicial contemplaba una ruta guiada para descubrir el patrimonio local. Sin embargo, ante la aparición de la lluvia, la organización decidió trasladar la actividad al teatro auditorio del Centro Social.

El evento contó con el respaldo y la presencia del director general de la ONCE, Ángel Sánchez, el delegado de la ONCE en la Comunitat Valenciana, José Manuel Pichel Jallas, y del presidente del Consejo Territorial, Enrique Llin Ruiz. Asimismo, el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, junto a la concejala de Turismo, Marta Gascó, dieron la bienvenida institucional a los asistentes.

La bienvenida a los participantes / Levante-EMV

Tras los discursos de bienvenida, el equipo de Turismo Dénia ofreció a los asistentes una detallada introducción de la ciudad, desgranando sus ricos recursos naturales, su oferta turística y su prestigiosa identidad gastronómica como Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO.

Uno de los momentos más especiales llegó de la mano de los técnicos del Área de Arqueología:

Un viaje en el tiempo: Se proyectó un vídeo explicativo de 15 minutos que recorre la historia de Dénia desde la prehistoria hasta la actualidad.

Arqueología táctil: Los arqueólogos compartieron anécdotas locales y, en un extraordinario gesto de inclusión, permitieron a los asistentes tocar y sentir diversas piezas arqueológicas. Estos elementos, que recientemente formaron parte de una exposición en el MARQ de Alicante, sirvieron para que las personas con discapacidad visual pudieran conectar con el pasado de una forma completamente tridimensional y multisensorial.

La concejala de Turismo da la bienvenida a los asistentes / Levante-EMV

"Poder tocar la historia con nuestras propias manos convierte el patrimonio en algo vivo y verdaderamente universal", comentaba uno de los afiliados a la ONCE durante la experiencia.

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Sabor marinero para cerrar el encuentro

Al finalizar el acto cultural en el auditorio, los 260 participantes disfrutaron de una comida de hermandad en un establecimiento local para degustar los platos más emblemáticos de la gastronomía dianense, acompañados por la concejala de Turismo.