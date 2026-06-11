Dénia baja la barrera en el tramo final de les Rotes este sábado: cerrado el acceso a coches para evitar colapsos
El acceso permanece cerrado todos los días de 8 a 20 horas; sí pueden entrar los vecinos y sus familiares y quienes los visiten
Dénia baja ya la barrera en el tramo final de les Rotes. Es una medida que se ha tomado ya en los últimos veranos. El objetivo: evitar colapso de coches. El cierre del acceso con vehículos a esta zona de les Rotes, entre el restaurante Mena y la cala de les Arenetes, empieza este sábado 13 de junio y se prolongará hasta el 13 de septiembre, según informa Policía Local Dénia.
El acceso se cerrará de 8 a 20 horas, por medio de una barrera elevable vigilada por el personal que regulará el acceso. Este solo se permitirá a las personas residentes para que accedan a su zona de aparcamiento privado; los familiares o visitas de residentes, que pueden estacionar en las zonas privadas de aparcamiento o en las de estacionamiento público si hay disponibilidad de plazas; las empresas de turismo activo y quienes practican buceo deportivo que estén autorizadas y solo para que realicen la carga y descarga del material que necesitan para la actividad; la clientela de los dos restaurantes de la zona, que podrán acceder al aparcamiento exclusivo para clientes; los transportes públicos (taxis, autobús urbano y tren turístico); las personas con diversidad funcional o limitaciones de movilidad y los servicios de seguridad y emergencias.
Se informa que existe un aparcamiento público gratuito con capacidad para 140 plazas en las inmediaciones del tramo cerrado, con servicio gratuito de transporte en tren turístico hasta el final de Les Rotes (de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas). Quien prefiera llegar andando desde el aparcamiento, puede hacerlo por la calle Unicorni hasta llegar al paseo de Les Rotes.
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