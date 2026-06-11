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El mar saca en Xàbia un calderón gris muerto que lleva enganchada una red prohibida que aún se usa en el Magreb

Es un ejemplar adulto de unos 4 metros de largo y, por su deterioro, habría estado unos dos meses flotando sin vida

El calderón gris muerto que el mar ha sacado en Xàbia; en su cola, se ve la red de deriva

El calderón gris muerto que el mar ha sacado en Xàbia; en su cola, se ve la red de deriva / A. P. F.

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Aquí, el velero encallado (ya lleva diez meses embarrancado) y, unos metros al norte, el cadáver de un calderón gris. La bella costa del Muntanyar de Xàbia colecciona desgracias marinas. Esta mañana ha aparecido varado en las rocas un calderón gris o "cap d'olla" (Grampus griseus), un cetáceo de la familia de los delfines. Mide unos 4 metros. Es un ejemplar adulto. Por su deterioro, llevaría flotando muerto en el mar unos dos meses. Lleva enganchada en la cola una red de deriva (se utilizaba para pescar emperadores). Es un arte de pesca prohibido en todo el mundo, pero que todavía se usa en el Magreb, en concreto en las costas de Marruecos y Argelia.

El mar saca en Xàbia un calderón gris muerto (vídeo)

El mar saca en Xàbia un calderón gris muerto (vídeo)

Alfons Padilla

Los paseantes más madrugadores ya han avisado al 112. Se ha activado el protocolo de varamiento de cetáceos. La causa de la muerte parece clara. Este animal se enganchó en la red prohibida. La arrastró y nadó lo que pudo hasta que, exhausto y vencido por la lucha constante contra una "trampa" de la que no podía liberarse, falleció. Los cetáceos se mueven por todo el Mediterráneo. No es descabellado pensar que este calderón se enganchó en la red en el litoral del norte de África y, ya muerto, ha acabado en la playa de rocas de Xàbia.

Otra imagen del calderón muerto

Otra imagen del calderón muerto / A. P. F.

Red dañina y prohibida

Algunos marineros xabiencs han precisado que la red que lleva enredada está prohibida en todo el mundo dado que es muy dañina. Es todo lo contrario a la pesca sostenible y selectiva que se defiende en la Marina Alta. Pero el Mediterráneo es un mar común y las barbaridades que se hacen en una orilla terminan teniendo impacto en la otra.

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La costa de la comarca y, sobre todo, la del cabo de Sant Antoni destacan por su abundancia de cetáceos. Los navegantes ven delfines un día sí y otro también. Y ahora, entre mayo y julio, pasan a pocos metros de tierra las ballenas rorcuales, el segundo animal más grande del mundo (el primero es la ballena azul). Los rorcuales migran hacia el sur. Y se dejan ver en Dénia y Xàbia.

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