Uno de los mejores conjuntos de metales del mundo actuará en Música a l'Estiu de Xàbia

¡Viva el Heavy metal! Bueno, este metal es de otra cuerda. Es metal de ensemble, de música clásica y vibrante, de metales de dulce y melódica afinación. Y llegará a Xàbia uno de los mejores conjuntos de metales del mundo, la German Brass. ¡Viva el metal sinfónico y de cromática sonoridad! Xàbia es un filón de buena música.

Música a l’Estiu, uno de los ciclos culturales más consolidados y prestigiosos del verano en la Marina Alta y que este año celebra su cuadragésima edición, ofrece una programación marcada por la calidad artística, la diversidad de propuestas y la presencia de formaciones de fama internacional.

La presentación ha contado con la participación de la concejal de cultura y educación, Mavi Pérez, y con la directora del Conservatorio Profesional de Música de Xàbia, Anna Bas, quien ha detallado los cinco conciertos de esta edición, conciertos que se celebrarán entre el 6 y el 10 de julio en la iglesia de Sant Bertomeu y la Plaça de l'Església.

El festival arrancará el 6 de julio con la actuación del Quinteto de Viento Aulos de la Orquesta Nacional de España, una formación nacida en 1990 e integrada por destacados músicos de la principal institución sinfónica del país. Su trayectoria combina una intensa actividad concertística, una importante labor pedagógica y la interpretación de repertorio contemporáneo y de cámara, lo que le ha convertido en una referencia dentro de la música de viento española.

La segunda jornada contará con el Cuarteto de Cuerda Leonor, una agrupación avalada por más de dos décadas de trayectoria y reconocida por su versatilidad artística. Su repertorio abarca desde los grandes clásicos hasta la música contemporánea, incorporando además colaboraciones con otras disciplinas y estilos musicales, siempre desde el rigor interpretativo y la excelencia técnica.

Uno de los momentos más destacados de esta XL edición llegará el 8 de julio con la actuación de German Brass, considerado uno de los mejores conjuntos de metales del mundo y una referencia indiscutible en el panorama musical internacional. Fundado en 1974, el ensemble alemán ha revolucionado el repertorio para metales gracias a una propuesta que combina virtuosismo, innovación, elegancia y cercanía con el público. Con más de cincuenta años de trayectoria, ha actuado en los principales auditorios de Europa, Asia y Estados Unidos, y su sonido inconfundible le ha convertido en un referente absoluto para varias generaciones de músicos. Su presencia en Xàbia supone una oportunidad excepcional para disfrutar de una formación de prestigio mundial, habitual de los grandes festivales y escenarios internacionales.

Músicos de Xàbia

El jueves 9 de julio será el turno del concierto "Denominación Origen", protagonizado por los músicos vinculados a Xàbia Óscar Rosa e Isabel Català, acompañados al piano por Vicent Sendra. La propuesta pone en valor el talento formado en el municipio y ofrecerá un recorrido musical que combinará interpretaciones individuales y una actuación conjunta de los solistas, acercando al público una experiencia artística de gran calidad y proximidad.

El festival concluirá con la actuación del coro masculino Suhar Korua, una de las formaciones corales emergentes más reconocidas del País Vasco. A pesar de su relativamente corta trayectoria, cuenta ya con importantes premios internacionales y ha participado en festivales de prestigio en distintos países. Su propuesta destaca por la profundidad sonora, la intensidad expresiva y el alto nivel técnico de sus interpretaciones.

La concejala de Cultura y Educación, Mavi Pérez, ha agradecido el esfuerzo y la dedicación de todas las personas que hacen posible la celebración de Música a l’Estiu, especialmente al equipo del Conservatorio Profesional de Música de Xàbia y al departamento de cultura.

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La concejala también ha destacado la excelente acogida que está teniendo el nuevo formato del festival, una evolución que ha permitido reforzar su atractivo y ampliar el alcance de una propuesta cultural que sigue creciendo sin perder su esencia.